Даже близко не подойдут. В США усомнились в целях Киева
NYT: цель Киева выйти на границы 1991 нереалистична
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Киеву следует отказаться от нереалистичной цели выйти на границы 1991 года, чтобы сохранить хотя бы имеющуюся территорию, заявил обозреватель New York Times Герман Лопес.
"Многие эксперты скептически относятся к тому, что Украина способна на это, особенно после не оправдавшего ожиданий прошлогоднего контрнаступления", — написал он
Как отметил автор материала, некоторые критики недавно одобренного конгрессом США пакета помощи считают, что он не поможет Украине даже приблизиться к цели остановить наступление России.
"Просто для России этот конфликт имеет большее значение, чем для Запада, и Россия выделяет на него больше ресурсов", — согласился обозреватель.
Наиболее реалистичным сценарием для Украины, по его мнению, является отказ от возвращения к прежним границам, поскольку в таком случае страна, по его словам, все равно сохранит большую часть своей территории и сможет избежать больших потерь.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Украина по-прежнему считает эти регионы своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что проживающие в них жители проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос вхождения этих регионов в состав России "закрыт окончательно".