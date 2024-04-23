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Даже близко не подойдут. В США усомнились в целях Киева - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 23.04.2024 (обновлено: 07:43 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/tsel-1941668219.html
Даже близко не подойдут. В США усомнились в целях Киева
Даже близко не подойдут. В США усомнились в целях Киева - РИА Новости, 23.04.2024
Даже близко не подойдут. В США усомнились в целях Киева
Киеву следует отказаться от нереалистичной цели выйти на границы 1991 года, чтобы сохранить хотя бы имеющуюся территорию, заявил обозреватель New York Times... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T06:39
2024-04-23T07:43
специальная военная операция на украине
в мире
сша
конгресс сша
украина
киев
россия
республика крым
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Киеву следует отказаться от нереалистичной цели выйти на границы 1991 года, чтобы сохранить хотя бы имеющуюся территорию, заявил обозреватель New York Times Герман Лопес."Многие эксперты скептически относятся к тому, что Украина способна на это, особенно после не оправдавшего ожиданий прошлогоднего контрнаступления", — написал онКак отметил автор материала, некоторые критики недавно одобренного конгрессом США пакета помощи считают, что он не поможет Украине даже приблизиться к цели остановить наступление России."Просто для России этот конфликт имеет большее значение, чем для Запада, и Россия выделяет на него больше ресурсов", — согласился обозреватель.Наиболее реалистичным сценарием для Украины, по его мнению, является отказ от возвращения к прежним границам, поскольку в таком случае страна, по его словам, все равно сохранит большую часть своей территории и сможет избежать больших потерь.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Украина по-прежнему считает эти регионы своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что проживающие в них жители проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос вхождения этих регионов в состав России "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240423/zelenskiy-1941659774.html
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941664949.html
https://ria.ru/20240423/kongress-1941657702.html
сша
украина
киев
россия
республика крым
донбасс
херсонская область
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в мире, сша, конгресс сша, украина, киев, россия, республика крым, донбасс, днр, лнр, херсонская область , запорожская область
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Даже близко не подойдут. В США усомнились в целях Киева

NYT: цель Киева выйти на границы 1991 нереалистична

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Киеву следует отказаться от нереалистичной цели выйти на границы 1991 года, чтобы сохранить хотя бы имеющуюся территорию, заявил обозреватель New York Times Герман Лопес.
"Многие эксперты скептически относятся к тому, что Украина способна на это, особенно после не оправдавшего ожиданий прошлогоднего контрнаступления", — написал он
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02:55
Как отметил автор материала, некоторые критики недавно одобренного конгрессом США пакета помощи считают, что он не поможет Украине даже приблизиться к цели остановить наступление России.
"Просто для России этот конфликт имеет большее значение, чем для Запада, и Россия выделяет на него больше ресурсов", — согласился обозреватель.
Наиболее реалистичным сценарием для Украины, по его мнению, является отказ от возвращения к прежним границам, поскольку в таком случае страна, по его словам, все равно сохранит большую часть своей территории и сможет избежать больших потерь.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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05:30
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Украина по-прежнему считает эти регионы своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что проживающие в них жители проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос вхождения этих регионов в состав России "закрыт окончательно".
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Жесткие условия. В США раскрыли страшную правду о новом решении по Украине
01:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКонгресс СШАУкраинаКиевРоссияРеспублика КрымДонбассДНРЛНРХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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