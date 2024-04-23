https://ria.ru/20240423/trevoga-1941840225.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.04.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:40
2024-04-23T17:40
2024-04-23T17:40
в мире
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 16.38 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Харьковской области. Через некоторое время сигнал тревоги прозвучал в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области РФ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html
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в мире, черниговская область, украина
В мире, Черниговская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу