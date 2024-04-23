https://ria.ru/20240423/trava-1941659919.html
Спасатели предупредили об опасности пала прошлогодней травы
Спасатели предупредили об опасности пала прошлогодней травы - РИА Новости, 23.04.2024
Спасатели предупредили об опасности пала прошлогодней травы
Поджог сухой прошлогодней травы может стремительно перейти в масштабное стихийное бедствие и привести к гибели людей и животных, предупреждает главное... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T02:53
2024-04-23T02:53
2024-04-23T02:54
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Поджог сухой прошлогодней травы может стремительно перейти в масштабное стихийное бедствие и привести к гибели людей и животных, предупреждает главное управление гражданской защиты Московской области. "Не жгите прошлогоднюю траву - это опасно для жизни! Сухая прошлогодняя трава легко загорается, а пожар способен быстро перерасти в стихийное бедствие", - говорится в сообщении ведомства. Спасатели отмечают, что огонь уничтожает не только прошлогоднюю траву, но и молодую поросль. "Пожар быстро распространяется - могут погибнуть животные, птицы и даже люди", - предупреждает главк. В целях профилактики пожаров нельзя поджигать сухую траву, оставлять костры без присмотра, а также бросать непотушенные окурки и спички. "Если почувствовали запах гари, заметили дым или увидели очаги возгорания, немедленно вызывайте пожарных по номеру 112", - резюмирует главное управление гражданской защиты Московской области.
https://ria.ru/20240422/mchs-1941414768.html
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россия, московская область (подмосковье), общество
Россия, Московская область (Подмосковье), Общество
Спасатели предупредили об опасности пала прошлогодней травы
Спасатели Московской области: пал прошлогодней травы может привести к бедствию
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Поджог сухой прошлогодней травы может стремительно перейти в масштабное стихийное бедствие и привести к гибели людей и животных, предупреждает главное управление гражданской защиты Московской области.
"Не жгите прошлогоднюю траву - это опасно для жизни! Сухая прошлогодняя трава легко загорается, а пожар способен быстро перерасти в стихийное бедствие", - говорится в сообщении ведомства.
Спасатели отмечают, что огонь уничтожает не только прошлогоднюю траву, но и молодую поросль. "Пожар быстро распространяется - могут погибнуть животные, птицы и даже люди", - предупреждает главк.
В целях профилактики пожаров нельзя поджигать сухую траву, оставлять костры без присмотра, а также бросать непотушенные окурки и спички.
"Если почувствовали запах гари, заметили дым или увидели очаги возгорания, немедленно вызывайте пожарных по номеру 112", - резюмирует главное управление гражданской защиты Московской области.