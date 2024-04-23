https://ria.ru/20240423/tobol-1941815389.html

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 25 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 25 сантиметров - РИА Новости, 23.04.2024

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 25 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился за сутки на 25 сантиметров, сейчас он составляет 959 сантиметров, следует из данных карты "Паводок" на сайте РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T16:48

2024-04-23T16:48

2024-04-23T16:51

тобол (река)

курган

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 23 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился за сутки на 25 сантиметров, сейчас он составляет 959 сантиметров, следует из данных карты "Паводок" на сайте администрации города. "По данным гидропоста на 18.00 (16.00 мск) на 23 апреля уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 959 сантиметра (по информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды)", - указано на электронной карте. В понедельник в это же время показатель составлял 984 сантиметра, а пиковые значения уровня воды в Тоболе 18-20 апреля превышали 1000 сантиметров. При этом на данный момент в области наблюдается значительное похолодание: температура воздуха во вторник составляет плюс 9 градусов, хотя 21 апреля было плюс 28 градусов. По данным областного МЧС, наиболее сложная ситуация складывается в Белозерском округе, куда уходит вода. За сутки на территории затопило один низководный мост. В районе села Белозерского уровень воды составляет 5 метров 86 сантиметров. В населенном пункте, по данным открытых источников, проживает около 4 тысяч человек.

тобол (река)

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тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024, происшествия