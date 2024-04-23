Рейтинг@Mail.ru
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 25 сантиметров - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 23.04.2024 (обновлено: 16:51 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/tobol-1941815389.html
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 25 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 25 сантиметров - РИА Новости, 23.04.2024
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 25 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился за сутки на 25 сантиметров, сейчас он составляет 959 сантиметров, следует из данных карты "Паводок" на сайте РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:48
2024-04-23T16:51
тобол (река)
курган
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941816131_0:0:846:476_1920x0_80_0_0_d25cb46eaab577d82dba658c07a860fb.jpg
КУРГАН, 23 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился за сутки на 25 сантиметров, сейчас он составляет 959 сантиметров, следует из данных карты "Паводок" на сайте администрации города. "По данным гидропоста на 18.00 (16.00 мск) на 23 апреля уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 959 сантиметра (по информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды)", - указано на электронной карте. В понедельник в это же время показатель составлял 984 сантиметра, а пиковые значения уровня воды в Тоболе 18-20 апреля превышали 1000 сантиметров. При этом на данный момент в области наблюдается значительное похолодание: температура воздуха во вторник составляет плюс 9 градусов, хотя 21 апреля было плюс 28 градусов. По данным областного МЧС, наиболее сложная ситуация складывается в Белозерском округе, куда уходит вода. За сутки на территории затопило один низководный мост. В районе села Белозерского уровень воды составляет 5 метров 86 сантиметров. В населенном пункте, по данным открытых источников, проживает около 4 тысяч человек.
тобол (река)
курган
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941816131_0:0:636:476_1920x0_80_0_0_2c0230ccd18745b306ab50a2d11d52c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тобол (река), Курган, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 25 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 25 см и составил 959 см

© РИА НовостиРека Тобол в районе Кургана. 23 апреля 2024
Река Тобол в районе Кургана. 23 апреля 2024
© РИА Новости
Река Тобол в районе Кургана. 23 апреля 2024
Читать ria.ru в
КУРГАН, 23 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился за сутки на 25 сантиметров, сейчас он составляет 959 сантиметров, следует из данных карты "Паводок" на сайте администрации города.
"По данным гидропоста на 18.00 (16.00 мск) на 23 апреля уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 959 сантиметра (по информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды)", - указано на электронной карте.
В понедельник в это же время показатель составлял 984 сантиметра, а пиковые значения уровня воды в Тоболе 18-20 апреля превышали 1000 сантиметров. При этом на данный момент в области наблюдается значительное похолодание: температура воздуха во вторник составляет плюс 9 градусов, хотя 21 апреля было плюс 28 градусов.
По данным областного МЧС, наиболее сложная ситуация складывается в Белозерском округе, куда уходит вода. За сутки на территории затопило один низководный мост. В районе села Белозерского уровень воды составляет 5 метров 86 сантиметров. В населенном пункте, по данным открытых источников, проживает около 4 тысяч человек.
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска
9 апреля, 21:15
Инфографика
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне рискаПосмотреть
 
Тобол (река)КурганНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала