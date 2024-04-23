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Китай призвал США прекратить вооружать Тайвань - РИА Новости, 23.04.2024
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06:52 23.04.2024 (обновлено: 07:55 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/tayvan-1941669315.html
Китай призвал США прекратить вооружать Тайвань
Китай призвал США прекратить вооружать Тайвань - РИА Новости, 23.04.2024
Китай призвал США прекратить вооружать Тайвань
Пекин призывает США перестать вооружать Тайвань и вмешиваться во внутреннюю политику Китая, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T06:52
2024-04-23T07:55
в мире
китай
сша
тайвань
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ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Пекин призывает США перестать вооружать Тайвань и вмешиваться во внутреннюю политику Китая, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай."(Призываем США - ред.) прекратить вооружать Тайвань, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и начать поддерживать мирное воссоединение Китая", - сказал дипломат, слова которого приводит Центральное телевидение КНР.Он также отметил, что тайваньский вопрос является основной красной линией в китайско-американских отношениях, через которую нельзя переступать."Независимость Тайваня, как вода и огонь, несовместима с миром в Тайваньском проливе. Наибольшую угрозу миру и стабильности Тайваньского пролива представляют сепаратистская деятельность на Тайване и попустительство и поддержка этого извне, мы никогда не будем с этим мириться", - подчеркнул дипломат.Он призвал США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.Ранее Госдепартамент США и МИД КНР сообщили, что Блинкен посетит Китай 24-26 апреля.
https://ria.ru/20240423/vopros-1941672695.html
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в мире, китай, сша, тайвань
В мире, Китай, США, Тайвань
Китай призвал США прекратить вооружать Тайвань

МИД КНР призвал США поддержать мирное воссоединение Китая

© AP Photo / Vincent ThianМужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Пекин призывает США перестать вооружать Тайвань и вмешиваться во внутреннюю политику Китая, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.
"(Призываем США - ред.) прекратить вооружать Тайвань, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и начать поддерживать мирное воссоединение Китая", - сказал дипломат, слова которого приводит Центральное телевидение КНР.
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Он также отметил, что тайваньский вопрос является основной красной линией в китайско-американских отношениях, через которую нельзя переступать.
"Независимость Тайваня, как вода и огонь, несовместима с миром в Тайваньском проливе. Наибольшую угрозу миру и стабильности Тайваньского пролива представляют сепаратистская деятельность на Тайване и попустительство и поддержка этого извне, мы никогда не будем с этим мириться", - подчеркнул дипломат.
Он призвал США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.
Ранее Госдепартамент США и МИД КНР сообщили, что Блинкен посетит Китай 24-26 апреля.
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