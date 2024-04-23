https://ria.ru/20240423/tayvan-1941669315.html

Китай призвал США прекратить вооружать Тайвань

Китай призвал США прекратить вооружать Тайвань - РИА Новости, 23.04.2024

Китай призвал США прекратить вооружать Тайвань

Пекин призывает США перестать вооружать Тайвань и вмешиваться во внутреннюю политику Китая, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T06:52

2024-04-23T06:52

2024-04-23T07:55

в мире

китай

сша

тайвань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811510630_0:0:2203:1239_1920x0_80_0_0_2e12880cf6233a7cc1dd2bbacb94f966.jpg

ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Пекин призывает США перестать вооружать Тайвань и вмешиваться во внутреннюю политику Китая, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай."(Призываем США - ред.) прекратить вооружать Тайвань, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и начать поддерживать мирное воссоединение Китая", - сказал дипломат, слова которого приводит Центральное телевидение КНР.Он также отметил, что тайваньский вопрос является основной красной линией в китайско-американских отношениях, через которую нельзя переступать."Независимость Тайваня, как вода и огонь, несовместима с миром в Тайваньском проливе. Наибольшую угрозу миру и стабильности Тайваньского пролива представляют сепаратистская деятельность на Тайване и попустительство и поддержка этого извне, мы никогда не будем с этим мириться", - подчеркнул дипломат.Он призвал США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.Ранее Госдепартамент США и МИД КНР сообщили, что Блинкен посетит Китай 24-26 апреля.

https://ria.ru/20240423/vopros-1941672695.html

https://ria.ru/20240114/kitay-1921259089.html

китай

сша

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, тайвань