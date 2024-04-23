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Боец ЦВО назвал главные минусы танка Leopard 2 - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:15 23.04.2024 (обновлено: 09:10 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/tank-1941667548.html
Боец ЦВО назвал главные минусы танка Leopard 2
Боец ЦВО назвал главные минусы танка Leopard 2 - РИА Новости, 23.04.2024
Боец ЦВО назвал главные минусы танка Leopard 2
Невозможность ремонта в полевых условиях, а также излишняя автоматизированность - главные недоставки немецкого танк Leopard 2А5, эвакуированного с авдеевского... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T06:15
2024-04-23T09:10
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
центральный военный округ
нато
leopard 2
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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Невозможность ремонта в полевых условиях, а также излишняя автоматизированность - главные недоставки немецкого танк Leopard 2А5, эвакуированного с авдеевского участка фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир ремонтного взвода ЦВО с позывным "Перо". Ранее МО РФ сообщило, что немецкий танк Leopard 2А5 был доставлен ремонтно-эвакуационной группой в ремонтное подразделение Центрального военного округа (ЦВО) с авдеевского направления, и опубликовало кадры его эвакуации. "Leopard 2А5 - данная модификация с полной боевой выкладкой, полным БК - вес составляет более 65 тонн. Машина очень габаритная, очень тяжелая. Проходимость данной машины желает лучшего ввиду отличительной особенности конструкции ленты", - рассказал "Перо". По его словам, многие функции в боевой машине автоматизированы, но это - скорее минус, чем плюс. "На мой взгляд, основным недостатком данного образца является предоставление электронным компонентам, электронным составляющим, большей возможности управлять, нежели это бы сделал человек", - пояснил командир ремонтного взвода. По словам военнослужащего, также при получении повреждений электроники на линии фронта танк нельзя оперативно отремонтировать. "При получении каких-то боевых повреждений восстановление электронной части данного танка требует заводских условий, то есть провести экстренный ремонт в полевых условиях не представляется возможным. В отличие от нашей техники, которую мы здесь восстанавливаем - практически на линии соприкосновения", - пояснил военнослужащий. Ранее газета Pais со ссылкой на источник, работающий на украинские спецслужбы, написала, что польза от танков Leopard, которые западные страны передали Киеву, на передовой равна нулю, особенно на фоне господства России в воздушном пространстве благодаря ее парку разведывательных беспилотников и бомбардировщиков. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240423/pero-1941667364.html
https://ria.ru/20240402/vrag-1937293645.html
россия
украина
донбасс
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Транспортировка танка Leopard, захваченного ВС РФ на Авдеевском направлении
Минобороны опубликовало кадры транспортировки трофейного танка Leopard, захваченного российскими военными на Авдеевском направлении.
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россия, украина, донбасс, центральный военный округ, нато, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Центральный военный округ, НАТО, Leopard 2
Боец ЦВО назвал главные минусы танка Leopard 2

Командир "Перо": Leopard невозможно отремонтировать в полевых условиях

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий военный на танке Leopard 2A6
Немецкий военный на танке Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий военный на танке Leopard 2A6. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Невозможность ремонта в полевых условиях, а также излишняя автоматизированность - главные недоставки немецкого танк Leopard 2А5, эвакуированного с авдеевского участка фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир ремонтного взвода ЦВО с позывным "Перо".
Ранее МО РФ сообщило, что немецкий танк Leopard 2А5 был доставлен ремонтно-эвакуационной группой в ремонтное подразделение Центрального военного округа (ЦВО) с авдеевского направления, и опубликовало кадры его эвакуации.
"Leopard 2А5 - данная модификация с полной боевой выкладкой, полным БК - вес составляет более 65 тонн. Машина очень габаритная, очень тяжелая. Проходимость данной машины желает лучшего ввиду отличительной особенности конструкции ленты", - рассказал "Перо".
По его словам, многие функции в боевой машине автоматизированы, но это - скорее минус, чем плюс.
"На мой взгляд, основным недостатком данного образца является предоставление электронным компонентам, электронным составляющим, большей возможности управлять, нежели это бы сделал человек", - пояснил командир ремонтного взвода.
По словам военнослужащего, также при получении повреждений электроники на линии фронта танк нельзя оперативно отремонтировать.
Уничтоженный танк Leopard
Боец ЦВО рассказал, когда трофейный Leopard поставят "на полный ход"
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"При получении каких-то боевых повреждений восстановление электронной части данного танка требует заводских условий, то есть провести экстренный ремонт в полевых условиях не представляется возможным. В отличие от нашей техники, которую мы здесь восстанавливаем - практически на линии соприкосновения", - пояснил военнослужащий.
Ранее газета Pais со ссылкой на источник, работающий на украинские спецслужбы, написала, что польза от танков Leopard, которые западные страны передали Киеву, на передовой равна нулю, особенно на фоне господства России в воздушном пространстве благодаря ее парку разведывательных беспилотников и бомбардировщиков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Подбитый и брошенный немецкий Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
"Легко уничтожают". Назван главный враг танков Leopard и Abrams на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассЦентральный военный округНАТОLeopard 2
 
 
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