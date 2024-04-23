https://ria.ru/20240423/tank-1941664215.html

Минобороны опубликовало кадры эвакуации трофейного танка Leopard

Минобороны опубликовало кадры эвакуации трофейного танка Leopard - РИА Новости, 23.04.2024

Минобороны опубликовало кадры эвакуации трофейного танка Leopard

Министерство обороны опубликовало во вторник видео транспортировки и ремонта трофейного танка Leopard, захваченного российскими военнослужащими на Авдеевском... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T05:05

2024-04-23T05:05

2024-04-23T09:09

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало во вторник видео транспортировки и ремонта трофейного танка Leopard, захваченного российскими военнослужащими на Авдеевском направлении. "Немецкий танк Leopard был доставлен с передовой на авдеевском направлении в ремонтное подразделение группировки войск "Центр" силами ремонтно-эвакуационной группы", — говорится в сообщении. Как рассказали в военном ведомстве, эвакуация танка проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Затем была проведена операция по эвакуации бронемашины, которую доставили в ремонтное подразделение, где силами военнослужащих был произведен дальнейший ремонт."Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки танка, после чего будет принято решение на его дальнейшую транспортировку", — сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240415/spetsoperatsiya-1940043602.html

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Транспортировка танка Leopard, захваченного ВС РФ на Авдеевском направлении Минобороны опубликовало кадры транспортировки трофейного танка Leopard, захваченного российскими военными на Авдеевском направлении. 2024-04-23T05:05 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, leopard 2