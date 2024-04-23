https://ria.ru/20240423/tank-1941664215.html
Минобороны опубликовало кадры эвакуации трофейного танка Leopard
Минобороны опубликовало кадры эвакуации трофейного танка Leopard - РИА Новости, 23.04.2024
Минобороны опубликовало кадры эвакуации трофейного танка Leopard
Министерство обороны опубликовало во вторник видео транспортировки и ремонта трофейного танка Leopard, захваченного российскими военнослужащими на Авдеевском... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T05:05
2024-04-23T05:05
2024-04-23T09:09
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безопасность
россия
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало во вторник видео транспортировки и ремонта трофейного танка Leopard, захваченного российскими военнослужащими на Авдеевском направлении. "Немецкий танк Leopard был доставлен с передовой на авдеевском направлении в ремонтное подразделение группировки войск "Центр" силами ремонтно-эвакуационной группы", — говорится в сообщении. Как рассказали в военном ведомстве, эвакуация танка проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Затем была проведена операция по эвакуации бронемашины, которую доставили в ремонтное подразделение, где силами военнослужащих был произведен дальнейший ремонт."Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки танка, после чего будет принято решение на его дальнейшую транспортировку", — сообщили в Минобороны.
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Транспортировка танка Leopard, захваченного ВС РФ на Авдеевском направлении
Минобороны опубликовало кадры транспортировки трофейного танка Leopard, захваченного российскими военными на Авдеевском направлении.
2024-04-23T05:05
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РИА Новости
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безопасность, россия, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Leopard 2
Минобороны опубликовало кадры эвакуации трофейного танка Leopard
Минобороны опубликовало видео транспортировки и ремонта трофейного танка Leopard
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало во вторник видео транспортировки и ремонта трофейного танка Leopard, захваченного российскими военнослужащими на Авдеевском направлении.
"Немецкий танк Leopard был доставлен с передовой на авдеевском направлении в ремонтное подразделение группировки войск "Центр" силами ремонтно-эвакуационной группы", — говорится в сообщении.
Как рассказали в военном ведомстве, эвакуация танка проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники.
Затем была проведена операция по эвакуации бронемашины, которую доставили в ремонтное подразделение, где силами военнослужащих был произведен дальнейший ремонт.
"Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки танка, после чего будет принято решение на его дальнейшую транспортировку", — сообщили в Минобороны.