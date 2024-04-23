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Таиланд расширил безвизовый режим для россиян - РИА Новости, 23.04.2024
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Туризм
 
11:52 23.04.2024 (обновлено: 11:56 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/tailand-1941727244.html
Таиланд расширил безвизовый режим для россиян
Таиланд расширил безвизовый режим для россиян - РИА Новости, 23.04.2024
Таиланд расширил безвизовый режим для россиян
Кабинет министров Таиланда во вторник принял решение о предоставлении гражданам РФ с 1 мая 2024 года права на 60-дневное безвизовое пребывание на территории... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:52
2024-04-23T11:56
таиланд
россия
бангкок
сеттха тхависин
туризм
в мире
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БАНГКОК, 23 апр – РИА Новости. Кабинет министров Таиланда во вторник принял решение о предоставлении гражданам РФ с 1 мая 2024 года права на 60-дневное безвизовое пребывание на территории страны, заявил премьер-министр страны Сеттха Тхависин в прямом эфире таиландский сетевой телеканал The Reporters. "По представлению министерства иностранных дел Таиланда кабинет министров рассмотрел вопрос и принял решение о предоставлении гражданам Российской Федерации в порядке особого случая и временной меры права безвизового пребывания на территории Королевства Таиланд сроком до 60 дней", - завил премьер на брифинге для СМИ в Доме правительства Таиланда в Бангкоке.В настоящее время в Таиланде временно действует 90-дневный режим безвизового пребывания для россиян, также введенный правительством Таиланда в качестве временной меры в целях развития туризма, однако его действие заканчивается 30 апреля 2024 года. Шестидесятидневный безвиз вступит в действие с 1 мая 2024 года вместо него. Премьер-министр Тхависин не сообщил на брифинге, как долго будет действовать новый 60-дневный безвизовой режим. Между Россией и Таиландом существует соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан, предоставляющее россиянам право находиться в Таиланде без виз до 30 дней, а гражданам Таиланда - находиться в России без виз в течение такого же срока. Временные меры по увеличению срока безвизового пребывания россиян в Таиланде являются инициативой таиландского правительства в целях создания условий для роста количества российских туристов, посещающих страну. В 2023 году Таиланд посетило более 1,7 миллиона граждан РФ.
https://ria.ru/20240422/denge-1941488605.html
https://ria.ru/20240409/myanma-1938825674.html
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таиланд, россия, бангкок, сеттха тхависин, в мире
Таиланд, Россия, Бангкок, Сеттха Тхависин, Туризм, В мире
Таиланд расширил безвизовый режим для россиян

Правительство Таиланда с 1 мая предоставило россиянам право на 60-дневный безвиз

© iStock.com / Panupong PiewklengХрамы Ват Нон Кум в Таиланде
Храмы Ват Нон Кум в Таиланде - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© iStock.com / Panupong Piewkleng
Храмы Ват Нон Кум в Таиланде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 23 апр – РИА Новости. Кабинет министров Таиланда во вторник принял решение о предоставлении гражданам РФ с 1 мая 2024 года права на 60-дневное безвизовое пребывание на территории страны, заявил премьер-министр страны Сеттха Тхависин в прямом эфире таиландский сетевой телеканал The Reporters.
"По представлению министерства иностранных дел Таиланда кабинет министров рассмотрел вопрос и принял решение о предоставлении гражданам Российской Федерации в порядке особого случая и временной меры права безвизового пребывания на территории Королевства Таиланд сроком до 60 дней", - завил премьер на брифинге для СМИ в Доме правительства Таиланда в Бангкоке.
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В настоящее время в Таиланде временно действует 90-дневный режим безвизового пребывания для россиян, также введенный правительством Таиланда в качестве временной меры в целях развития туризма, однако его действие заканчивается 30 апреля 2024 года. Шестидесятидневный безвиз вступит в действие с 1 мая 2024 года вместо него. Премьер-министр Тхависин не сообщил на брифинге, как долго будет действовать новый 60-дневный безвизовой режим.
Между Россией и Таиландом существует соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан, предоставляющее россиянам право находиться в Таиланде без виз до 30 дней, а гражданам Таиланда - находиться в России без виз в течение такого же срока. Временные меры по увеличению срока безвизового пребывания россиян в Таиланде являются инициативой таиландского правительства в целях создания условий для роста количества российских туристов, посещающих страну. В 2023 году Таиланд посетило более 1,7 миллиона граждан РФ.
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