https://ria.ru/20240423/tailand-1941727244.html

Таиланд расширил безвизовый режим для россиян

Таиланд расширил безвизовый режим для россиян - РИА Новости, 23.04.2024

Таиланд расширил безвизовый режим для россиян

Кабинет министров Таиланда во вторник принял решение о предоставлении гражданам РФ с 1 мая 2024 года права на 60-дневное безвизовое пребывание на территории... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T11:52

2024-04-23T11:52

2024-04-23T11:56

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БАНГКОК, 23 апр – РИА Новости. Кабинет министров Таиланда во вторник принял решение о предоставлении гражданам РФ с 1 мая 2024 года права на 60-дневное безвизовое пребывание на территории страны, заявил премьер-министр страны Сеттха Тхависин в прямом эфире таиландский сетевой телеканал The Reporters. "По представлению министерства иностранных дел Таиланда кабинет министров рассмотрел вопрос и принял решение о предоставлении гражданам Российской Федерации в порядке особого случая и временной меры права безвизового пребывания на территории Королевства Таиланд сроком до 60 дней", - завил премьер на брифинге для СМИ в Доме правительства Таиланда в Бангкоке.В настоящее время в Таиланде временно действует 90-дневный режим безвизового пребывания для россиян, также введенный правительством Таиланда в качестве временной меры в целях развития туризма, однако его действие заканчивается 30 апреля 2024 года. Шестидесятидневный безвиз вступит в действие с 1 мая 2024 года вместо него. Премьер-министр Тхависин не сообщил на брифинге, как долго будет действовать новый 60-дневный безвизовой режим. Между Россией и Таиландом существует соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан, предоставляющее россиянам право находиться в Таиланде без виз до 30 дней, а гражданам Таиланда - находиться в России без виз в течение такого же срока. Временные меры по увеличению срока безвизового пребывания россиян в Таиланде являются инициативой таиландского правительства в целях создания условий для роста количества российских туристов, посещающих страну. В 2023 году Таиланд посетило более 1,7 миллиона граждан РФ.

https://ria.ru/20240422/denge-1941488605.html

https://ria.ru/20240409/myanma-1938825674.html

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таиланд, россия, бангкок, сеттха тхависин, в мире