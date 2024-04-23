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СМИ пишут о расследовании в отношении "Русского дома" в Берлине - РИА Новости, 23.04.2024
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17:24 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/tagesspiegel-1941834547.html
СМИ пишут о расследовании в отношении "Русского дома" в Берлине
СМИ пишут о расследовании в отношении "Русского дома" в Берлине - РИА Новости, 23.04.2024
СМИ пишут о расследовании в отношении "Русского дома" в Берлине
Прокуратура продолжает вести расследование в отношении российского Дома науки и культуры в Берлине ("Русский дом") в Берлине, сообщает немецкое издание... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:24
2024-04-23T17:24
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Прокуратура продолжает вести расследование в отношении российского Дома науки и культуры в Берлине ("Русский дом") в Берлине, сообщает немецкое издание Tagesspiegel. В январе прошлого года немецкие СМИ сообщали, что прокуратура якобы начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле. Позже прокуратура Берлина сообщила РИА Новости о прекращении дела против "Русского дома" в связи с дипломатическим статусом проходивших по делу лиц. "По информации Tagesspiegel, финансирование "дома" на Фридрихштрассе власти оценивают как уголовное правонарушение. Прокуратура проводит расследование, а Центральное управление по обеспечению соблюдения санкций при таможне ведет расследование в отношении активов", - пишет издание. По данным газеты, расследование ведется в отношении неназванных лиц, а также в отношении арендаторов "Русского дома". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва примет ответные меры, если ситуация вокруг российского Дома науки и культуры в Берлине не нормализуется, ответные меры в отношении ФРГ могут коснуться филиалов институтов им. Гёте в России.
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в мире, берлин (город), россия, москва, мария захарова
В мире, Берлин (город), Россия, Москва, Мария Захарова
СМИ пишут о расследовании в отношении "Русского дома" в Берлине

Tagesspiegel: расследование против "Руссского дома" в Берлине продолжается

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк"Русский дом" в Берлине
Русский дом в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Русский дом" в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Прокуратура продолжает вести расследование в отношении российского Дома науки и культуры в Берлине ("Русский дом") в Берлине, сообщает немецкое издание Tagesspiegel.
В январе прошлого года немецкие СМИ сообщали, что прокуратура якобы начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле. Позже прокуратура Берлина сообщила РИА Новости о прекращении дела против "Русского дома" в связи с дипломатическим статусом проходивших по делу лиц.
«
"По информации Tagesspiegel, финансирование "дома" на Фридрихштрассе власти оценивают как уголовное правонарушение. Прокуратура проводит расследование, а Центральное управление по обеспечению соблюдения санкций при таможне ведет расследование в отношении активов", - пишет издание.
По данным газеты, расследование ведется в отношении неназванных лиц, а также в отношении арендаторов "Русского дома".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва примет ответные меры, если ситуация вокруг российского Дома науки и культуры в Берлине не нормализуется, ответные меры в отношении ФРГ могут коснуться филиалов институтов им. Гёте в России.
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