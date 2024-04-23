https://ria.ru/20240423/tagesspiegel-1941834547.html

СМИ пишут о расследовании в отношении "Русского дома" в Берлине

СМИ пишут о расследовании в отношении "Русского дома" в Берлине - РИА Новости, 23.04.2024

СМИ пишут о расследовании в отношении "Русского дома" в Берлине

Прокуратура продолжает вести расследование в отношении российского Дома науки и культуры в Берлине ("Русский дом") в Берлине, сообщает немецкое издание... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:24

2024-04-23T17:24

2024-04-23T17:24

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Прокуратура продолжает вести расследование в отношении российского Дома науки и культуры в Берлине ("Русский дом") в Берлине, сообщает немецкое издание Tagesspiegel. В январе прошлого года немецкие СМИ сообщали, что прокуратура якобы начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле. Позже прокуратура Берлина сообщила РИА Новости о прекращении дела против "Русского дома" в связи с дипломатическим статусом проходивших по делу лиц. "По информации Tagesspiegel, финансирование "дома" на Фридрихштрассе власти оценивают как уголовное правонарушение. Прокуратура проводит расследование, а Центральное управление по обеспечению соблюдения санкций при таможне ведет расследование в отношении активов", - пишет издание. По данным газеты, расследование ведется в отношении неназванных лиц, а также в отношении арендаторов "Русского дома". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва примет ответные меры, если ситуация вокруг российского Дома науки и культуры в Берлине не нормализуется, ответные меры в отношении ФРГ могут коснуться филиалов институтов им. Гёте в России.

https://ria.ru/20231220/konfiskatsiya-1916922004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, берлин (город), россия, москва, мария захарова