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Подразделения группировки войск "Центр" отразили девять контратак
Подразделения группировки войск "Центр" отразили девять контратак - РИА Новости, 23.04.2024
Подразделения группировки войск "Центр" отразили девять контратак
Группировка российских войск "Центр" улучшила тактическое положение, отразила девять атак ВСУ, потери Украины за сутки составили до 360 военнослужащих, две... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:21
2024-04-23T15:21
2024-04-23T15:26
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Группировка российских войск "Центр" улучшила тактическое положение, отразила девять атак ВСУ, потери Украины за сутки составили до 360 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й и 71-й егерских, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Уманское, Новобахмутовка, Первомайское, Очеретино, Нетайлово, Бердычи и Семеновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм гаубицу Д-30, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также 105-мм орудие М101 производства США.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки войск "Центр" отразили девять контратак
МО: подразделения группировки войск "Центр" отразили девять контратак за сутки