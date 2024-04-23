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Британия направит истребители в Польшу в следующем году, заявил Сунак - РИА Новости, 23.04.2024
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19:37 23.04.2024 (обновлено: 20:06 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/sunak-1941869693.html
Британия направит истребители в Польшу в следующем году, заявил Сунак
Британия направит истребители в Польшу в следующем году, заявил Сунак - РИА Новости, 23.04.2024
Британия направит истребители в Польшу в следующем году, заявил Сунак
Великобритания направит свои истребители Typhoon в Польшу в следующем году для патрулирования воздушного пространства республики, заявил во вторник британский... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T19:37
2024-04-23T20:06
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Великобритания направит свои истребители Typhoon в Польшу в следующем году для патрулирования воздушного пространства республики, заявил во вторник британский премьер-министр Риши Сунак."Я могу также объявить, что в следующем году мы разместим здесь (самолёты) Typhoon королевских ВВС, подчеркивая то, насколько для нас важна эта проблема (воздушной обороны – ред.), и что мы хотим помочь патрулировать небо Польши. Противовоздушная оборона очень важна, и Великобритания хочет поддержать Польшу и тесно работать с вами для этого", - сказал он на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Дональдом Туском в ходе визита в Польшу. Трансляция велась на Youtube-канале газеты Guardian.
https://ria.ru/20240423/britaniya-1941836092.html
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в мире, польша, риши сунак, дональд туск, великобритания
В мире, Польша, Риши Сунак, Дональд Туск, Великобритания
Британия направит истребители в Польшу в следующем году, заявил Сунак

Сунак: Британия направит истребители Typhoon в Польшу в следующем году

© AP Photo / Frank AugsteinРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Великобритания направит свои истребители Typhoon в Польшу в следующем году для патрулирования воздушного пространства республики, заявил во вторник британский премьер-министр Риши Сунак.
"Я могу также объявить, что в следующем году мы разместим здесь (самолёты) Typhoon королевских ВВС, подчеркивая то, насколько для нас важна эта проблема (воздушной обороны – ред.), и что мы хотим помочь патрулировать небо Польши. Противовоздушная оборона очень важна, и Великобритания хочет поддержать Польшу и тесно работать с вами для этого", - сказал он на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Дональдом Туском в ходе визита в Польшу. Трансляция велась на Youtube-канале газеты Guardian.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Сунак заявил о переводе оборонной промышленности Британии в режим войны
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