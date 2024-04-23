Рейтинг@Mail.ru
Суд в ДНР заочно приговорил украинского морпеха к пожизненному сроку - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/sud-1941779103.html
Суд в ДНР заочно приговорил украинского морпеха к пожизненному сроку
Суд в ДНР заочно приговорил украинского морпеха к пожизненному сроку - РИА Новости, 23.04.2024
Суд в ДНР заочно приговорил украинского морпеха к пожизненному сроку
Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха за убийство двух мирных жителей Мариуполя в апреле 2022 года, сообщает... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:56
2024-04-23T14:56
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
мариуполь
главная военная прокуратура
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха за убийство двух мирных жителей Мариуполя в апреле 2022 года, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры. "Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении пулеметчика 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины старшего матроса Глеба Стрышко. Суд приговорил Стрышко к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что он был признан виновным в применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ и убийстве двух лиц по мотивам политической, идеологической и национальной ненависти. Как было установлено в суде, в апреле 2022 года Стрышко на территории Мариупольского металлургического комбината застрелил из автомата двух мирных жителей. Их он заподозрил в содействии Вооруженным силам РФ и войскам Народной милиции. Стрышко скрылся от следствия и суда за пределами России, 9 августа 2022 года он был объявлен в международный розыск. Железнодорожным районным судом Ростова-на-Дону ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие приняло исчерпывающие меры к его розыску и экстрадиции. Однако реальная возможность участия Стрышко в уголовном судопроизводстве отсутствовали. Названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволившим проведение судебного разбирательства в отсутствие Стрышко.
https://ria.ru/20231121/vsu-1910847710.html
https://ria.ru/20231130/mariupol-1912877807.html
россия
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Главная военная прокуратура, Вооруженные силы Украины
Суд в ДНР заочно приговорил украинского морпеха к пожизненному сроку

В ДНР заочно дали пожизненный срок украинскому морпеху за убийство двух человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха за убийство двух мирных жителей Мариуполя в апреле 2022 года, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
"Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении пулеметчика 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины старшего матроса Глеба Стрышко. Суд приговорил Стрышко к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Морпеха, приказавшего расстрелять 37 жителей Мариуполя, осудили пожизненно
21 ноября 2023, 15:59
Уточняется, что он был признан виновным в применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ и убийстве двух лиц по мотивам политической, идеологической и национальной ненависти.
Как было установлено в суде, в апреле 2022 года Стрышко на территории Мариупольского металлургического комбината застрелил из автомата двух мирных жителей. Их он заподозрил в содействии Вооруженным силам РФ и войскам Народной милиции.
Стрышко скрылся от следствия и суда за пределами России, 9 августа 2022 года он был объявлен в международный розыск. Железнодорожным районным судом Ростова-на-Дону ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие приняло исчерпывающие меры к его розыску и экстрадиции. Однако реальная возможность участия Стрышко в уголовном судопроизводстве отсутствовали.
Названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволившим проведение судебного разбирательства в отсутствие Стрышко.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел жителей Мариуполя
30 ноября 2023, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольГлавная военная прокуратураВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала