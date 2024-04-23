Суд в ДНР заочно приговорил украинского морпеха к пожизненному сроку
В ДНР заочно дали пожизненный срок украинскому морпеху за убийство двух человек
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха за убийство двух мирных жителей Мариуполя в апреле 2022 года, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
"Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении пулеметчика 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины старшего матроса Глеба Стрышко. Суд приговорил Стрышко к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что он был признан виновным в применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ и убийстве двух лиц по мотивам политической, идеологической и национальной ненависти.
Как было установлено в суде, в апреле 2022 года Стрышко на территории Мариупольского металлургического комбината застрелил из автомата двух мирных жителей. Их он заподозрил в содействии Вооруженным силам РФ и войскам Народной милиции.
Стрышко скрылся от следствия и суда за пределами России, 9 августа 2022 года он был объявлен в международный розыск. Железнодорожным районным судом Ростова-на-Дону ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие приняло исчерпывающие меры к его розыску и экстрадиции. Однако реальная возможность участия Стрышко в уголовном судопроизводстве отсутствовали.
Названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволившим проведение судебного разбирательства в отсутствие Стрышко.
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