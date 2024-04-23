https://ria.ru/20240423/sud-1941779103.html

Суд в ДНР заочно приговорил украинского морпеха к пожизненному сроку

Суд в ДНР заочно приговорил украинского морпеха к пожизненному сроку - РИА Новости, 23.04.2024

Суд в ДНР заочно приговорил украинского морпеха к пожизненному сроку

Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха за убийство двух мирных жителей Мариуполя в апреле 2022 года, сообщает... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T14:56

2024-04-23T14:56

2024-04-23T14:56

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

донецкая народная республика

мариуполь

главная военная прокуратура

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха за убийство двух мирных жителей Мариуполя в апреле 2022 года, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры. "Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении пулеметчика 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины старшего матроса Глеба Стрышко. Суд приговорил Стрышко к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что он был признан виновным в применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ и убийстве двух лиц по мотивам политической, идеологической и национальной ненависти. Как было установлено в суде, в апреле 2022 года Стрышко на территории Мариупольского металлургического комбината застрелил из автомата двух мирных жителей. Их он заподозрил в содействии Вооруженным силам РФ и войскам Народной милиции. Стрышко скрылся от следствия и суда за пределами России, 9 августа 2022 года он был объявлен в международный розыск. Железнодорожным районным судом Ростова-на-Дону ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие приняло исчерпывающие меры к его розыску и экстрадиции. Однако реальная возможность участия Стрышко в уголовном судопроизводстве отсутствовали. Названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволившим проведение судебного разбирательства в отсутствие Стрышко.

https://ria.ru/20231121/vsu-1910847710.html

https://ria.ru/20231130/mariupol-1912877807.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины