https://ria.ru/20240423/sud-1941673441.html
В Кузбассе вынесли приговор местному жителю, собиравшемуся воевать в ВСУ
В Кузбассе вынесли приговор местному жителю, собиравшемуся воевать в ВСУ - РИА Новости, 23.04.2024
В Кузбассе вынесли приговор местному жителю, собиравшемуся воевать в ВСУ
Жителя Кузбасса, собиравшегося воевать против РФ на стороне Киева и пытавшегося выехать на Украину, осудили на 9 лет, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T07:54
2024-04-23T07:54
2024-04-23T07:59
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КЕМЕРОВО, 23 апр – РИА Новости. Жителя Кузбасса, собиравшегося воевать против РФ на стороне Киева и пытавшегося выехать на Украину, осудили на 9 лет, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области. Сотрудники УФСБ по Кемеровской области установили 37-летнего жителя региона, который решил выехать на Украину и вступить в состав украинского военизированного формирования. Уточняется, что мужчина связался с неустановленным украинским координатором через мессенджер и подтвердил желание выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против вооруженных сил РФ. Мужчина собственноручно заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию. Также он приобрел камуфляж, медицинские препараты, средства связи и билеты на самолет и поезд, чтобы выехать на Украину. При прохождении регистрации на авиарейс мужчина был задержан сотрудниками спецслужб. Второй Восточный окружной военный суд признал жителя города Кемерово виновным в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника, а также в приготовлении к участию в деятельности террористической организации. "На основании собранных материалов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу в отношении мужчины возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ "Государственная измена" и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы, со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Отбывать наказание первые два года мужчина будет в тюрьме, последующее заключение - в колонии строгого режима", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20240417/gosizmena-1940537522.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Кемеровская область
В Кузбассе вынесли приговор местному жителю, собиравшемуся воевать в ВСУ
ФСБ: жителя Кузбасса, собиравшегося воевать на стороне ВСУ, осудили на 9 лет
КЕМЕРОВО, 23 апр – РИА Новости. Жителя Кузбасса, собиравшегося воевать против РФ на стороне Киева и пытавшегося выехать на Украину, осудили на 9 лет, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
Сотрудники УФСБ по Кемеровской области установили 37-летнего жителя региона, который решил выехать на Украину и вступить в состав украинского военизированного формирования.
Уточняется, что мужчина связался с неустановленным украинским координатором через мессенджер и подтвердил желание выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против вооруженных сил РФ. Мужчина собственноручно заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию. Также он приобрел камуфляж, медицинские препараты, средства связи и билеты на самолет и поезд, чтобы выехать на Украину. При прохождении регистрации на авиарейс мужчина был задержан сотрудниками спецслужб.
Второй Восточный окружной военный суд признал жителя города Кемерово
виновным в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника, а также в приготовлении к участию в деятельности террористической организации.
"На основании собранных материалов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу в отношении мужчины возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ "Государственная измена" и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы, со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Отбывать наказание первые два года мужчина будет в тюрьме, последующее заключение - в колонии строгого режима", - сообщает ведомство.