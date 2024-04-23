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ВСУ обстреляли территорию ДНР 17 раз за сутки

ВСУ обстреляли территорию ДНР 17 раз за сутки - РИА Новости, 23.04.2024

ВСУ обстреляли территорию ДНР 17 раз за сутки

Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по населенным пунктам республики 52 различных боеприпаса, сообщило... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T00:22

2024-04-23T00:22

2024-04-23T00:38

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по населенным пунктам республики 52 различных боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Семнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Одиннадцать обстрелов - на донецком направлении. Шесть обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего были выпущены 52 единицы боеприпасов. По данным представительства, ранения получил один мирный житель.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия