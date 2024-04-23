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ВСУ обстреляли территорию ДНР 17 раз за сутки - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:22 23.04.2024 (обновлено: 00:38 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/stskk-1941653642.html
ВСУ обстреляли территорию ДНР 17 раз за сутки
ВСУ обстреляли территорию ДНР 17 раз за сутки - РИА Новости, 23.04.2024
ВСУ обстреляли территорию ДНР 17 раз за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по населенным пунктам республики 52 различных боеприпаса, сообщило... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T00:22
2024-04-23T00:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по населенным пунктам республики 52 различных боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Семнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Одиннадцать обстрелов - на донецком направлении. Шесть обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего были выпущены 52 единицы боеприпасов. По данным представительства, ранения получил один мирный житель.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли территорию ДНР 17 раз за сутки

СЦКК: ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР 17 раз за сутки

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела Горловки украинскими войсками
Последствия обстрела Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела Горловки украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по населенным пунктам республики 52 различных боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Семнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Одиннадцать обстрелов - на донецком направлении. Шесть обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что всего были выпущены 52 единицы боеприпасов.
По данным представительства, ранения получил один мирный житель.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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