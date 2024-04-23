https://ria.ru/20240423/strimer-1941813013.html

В Пензе предъявили обвинение треш-стримеру, оскорблявшему участников СВО

В Пензе предъявили обвинение треш-стримеру, оскорблявшему участников СВО - РИА Новости, 23.04.2024

В Пензе предъявили обвинение треш-стримеру, оскорблявшему участников СВО

Треш-стримеру из Волгограда, задержанного в Пензе после публикации видео с оскорблениями в адрес участников военной спецоперации, предъявлено обвинение в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T16:42

2024-04-23T16:42

2024-04-23T16:42

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пензенская область

ирина волк

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специальная военная операция на украине

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ВОЛГОГРАД, 23 апр – РИА Новости. Треш-стримеру из Волгограда, задержанного в Пензе после публикации видео с оскорблениями в адрес участников военной спецоперации, предъявлено обвинение в публичном унижении достоинства, сообщает во вторник пресс-служба СУ СКР по региону. Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что в понедельник сотрудники полиции из Волгоградской и Пензенской областей совместно с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области задержали треш-стримера, который публиковал видео с оскорблением участников специальной военной операции. По ее словам, видеозапись, унижающая российских военнослужащих, была выявлена в начале апреля. Во время доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу, где проживал в квартире, оформленной на чужое имя. По данным СК, против волгоградца возбуждено уголовное дело по статье "унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. "Мужчине предъявлено обвинение, следователем СКР произведен его допрос… В суд подготовлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК.

https://ria.ru/20240418/krazha-1940834630.html

https://ria.ru/20240416/sk-1940323761.html

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происшествия, пенза, россия, пензенская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)