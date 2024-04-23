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В Пензе предъявили обвинение треш-стримеру, оскорблявшему участников СВО - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:42 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/strimer-1941813013.html
В Пензе предъявили обвинение треш-стримеру, оскорблявшему участников СВО
В Пензе предъявили обвинение треш-стримеру, оскорблявшему участников СВО - РИА Новости, 23.04.2024
В Пензе предъявили обвинение треш-стримеру, оскорблявшему участников СВО
Треш-стримеру из Волгограда, задержанного в Пензе после публикации видео с оскорблениями в адрес участников военной спецоперации, предъявлено обвинение в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:42
2024-04-23T16:42
происшествия
пенза
россия
пензенская область
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
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ВОЛГОГРАД, 23 апр – РИА Новости. Треш-стримеру из Волгограда, задержанного в Пензе после публикации видео с оскорблениями в адрес участников военной спецоперации, предъявлено обвинение в публичном унижении достоинства, сообщает во вторник пресс-служба СУ СКР по региону. Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что в понедельник сотрудники полиции из Волгоградской и Пензенской областей совместно с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области задержали треш-стримера, который публиковал видео с оскорблением участников специальной военной операции. По ее словам, видеозапись, унижающая российских военнослужащих, была выявлена в начале апреля. Во время доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу, где проживал в квартире, оформленной на чужое имя. По данным СК, против волгоградца возбуждено уголовное дело по статье "унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. "Мужчине предъявлено обвинение, следователем СКР произведен его допрос… В суд подготовлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК.
https://ria.ru/20240418/krazha-1940834630.html
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происшествия, пенза, россия, пензенская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пенза, Россия, Пензенская область, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
В Пензе предъявили обвинение треш-стримеру, оскорблявшему участников СВО

СК: задержанного в Пензе треш-стримера обвинили в публичном унижении достоинства

© МВД РоссииТреш-стример, задержанный в Пензе за видео с оскорблением участников СВО
Треш-стример, задержанный в Пензе за видео с оскорблением участников СВО
© МВД России
Треш-стример, задержанный в Пензе за видео с оскорблением участников СВО
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ВОЛГОГРАД, 23 апр – РИА Новости. Треш-стримеру из Волгограда, задержанного в Пензе после публикации видео с оскорблениями в адрес участников военной спецоперации, предъявлено обвинение в публичном унижении достоинства, сообщает во вторник пресс-служба СУ СКР по региону.
Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что в понедельник сотрудники полиции из Волгоградской и Пензенской областей совместно с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области задержали треш-стримера, который публиковал видео с оскорблением участников специальной военной операции. По ее словам, видеозапись, унижающая российских военнослужащих, была выявлена в начале апреля. Во время доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу, где проживал в квартире, оформленной на чужое имя.
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По данным СК, против волгоградца возбуждено уголовное дело по статье "унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
"Мужчине предъявлено обвинение, следователем СКР произведен его допрос… В суд подготовлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПензаРоссияПензенская областьИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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