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В Пензе предъявили обвинение треш-стримеру, оскорблявшему участников СВО
В Пензе предъявили обвинение треш-стримеру, оскорблявшему участников СВО - РИА Новости, 23.04.2024
В Пензе предъявили обвинение треш-стримеру, оскорблявшему участников СВО
Треш-стримеру из Волгограда, задержанного в Пензе после публикации видео с оскорблениями в адрес участников военной спецоперации, предъявлено обвинение в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:42
2024-04-23T16:42
2024-04-23T16:42
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ВОЛГОГРАД, 23 апр – РИА Новости. Треш-стримеру из Волгограда, задержанного в Пензе после публикации видео с оскорблениями в адрес участников военной спецоперации, предъявлено обвинение в публичном унижении достоинства, сообщает во вторник пресс-служба СУ СКР по региону. Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что в понедельник сотрудники полиции из Волгоградской и Пензенской областей совместно с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области задержали треш-стримера, который публиковал видео с оскорблением участников специальной военной операции. По ее словам, видеозапись, унижающая российских военнослужащих, была выявлена в начале апреля. Во время доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу, где проживал в квартире, оформленной на чужое имя. По данным СК, против волгоградца возбуждено уголовное дело по статье "унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. "Мужчине предъявлено обвинение, следователем СКР произведен его допрос… В суд подготовлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК.
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происшествия, пенза, россия, пензенская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пенза, Россия, Пензенская область, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
В Пензе предъявили обвинение треш-стримеру, оскорблявшему участников СВО
СК: задержанного в Пензе треш-стримера обвинили в публичном унижении достоинства