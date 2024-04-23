На границе Азербайджана и Армении установили первый пограничный столб
На границе между Азербайджаном и Арменией установили первый пограничный столб
© Фото : страница Никола Пашиняна в соцсетиПервый пограничный столб, установленный в рамках процесса делимитации на границе Армении и Азербайджана
© Фото : страница Никола Пашиняна в соцсети
Первый пограничный столб, установленный в рамках процесса делимитации на границе Армении и Азербайджана
БАКУ, 23 апр — РИА Новости. В рамках работ по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией установили первый пограничный столб, сообщила служба заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.
"Двадцать третьего апреля на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в рамках работ по уточнению координат на основании геодезических измерений на местности был установлен первый пограничный столб. Работы экспертных групп двух стран продолжаются", — говорится в релизе.
Эту информацию подтвердили и в Ереване.
В конце прошлой недели армянская и азербайджанская комиссии по вопросам делимитации границ договорились о прохождении линии границы между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан), чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Азербайджана.
Это вызвало протесты в Армении. Уже несколько дней активисты перекрывают межгосударственную трассу в Тавушской области, которая ведет в Грузию. Они требуют остановить процесс делимитации и передачу приграничных территорий Азербайджану.