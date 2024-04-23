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В Свердловской области бетонная стена расплющила машину
В Свердловской области бетонная стена расплющила машину - РИА Новости, 23.04.2024
В Свердловской области бетонная стена расплющила машину
Бетонная стена упала на припаркованную машину в городе Берёзовский Свердловской области, ранее местные жители обращались в управляющую компанию по поводу... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:17
2024-04-23T17:17
2024-04-23T17:17
происшествия
березовский
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Бетонная стена упала на припаркованную машину в городе Берёзовский Свердловской области, ранее местные жители обращались в управляющую компанию по поводу состояния подпорной конструкции, сообщил глава муниципалитета Евгений Писцов в Telegram-канале. Ранее в региональных СМИ появилось видео, на котором видно, как на припаркованный белый Hyundai Solaris падает массивная бетонная стена, уточнялось, что после этого машина превратилась в "железную лепешку" толщиной около 50 сантиметров. "По ситуации с рухнувшей опорной стенкой Птичьей горки... Жители, действительно, неоднократно сообщали о ситуации в управляющую компанию еще с 2017 года. Управляющая компания, в свою очередь, пыталась привлечь к решению проблемы застройщика, но так как гарантийные сроки прошли, ответственность за конструкцию перешла управляющей компании, как общедомовая собственность", - написал он. Он отметил, что в 2021 году государственная жилищная инспекция выдала предписание коммунальщикам, чтобы те приняли меры в отношении подпорной стенки. Однако, по словам мэра, из-за их бездействия инспекция подала в суд, который должен был состояться 25 апреля. "Поврежденный автомобиль, несмотря на предупреждения, продолжал находиться в опасной зоне несколько месяцев, хозяином не перепарковывался. Место обвала будет ограждено, завал будет постепенно разбираться. Компетентными органами начаты проверочные мероприятия", - добавил глава Берёзовского округа.
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березовский
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происшествия, березовский, свердловская область
Происшествия, Березовский, Свердловская область
В Свердловской области бетонная стена расплющила машину
В Свердловской области бетонная стена упала на припаркованную машину
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр - РИА Новости.
Бетонная стена упала на припаркованную машину в городе Берёзовский Свердловской области, ранее местные жители обращались в управляющую компанию по поводу состояния подпорной конструкции, сообщил глава муниципалитета Евгений Писцов в Telegram-канале
.
Ранее в региональных СМИ появилось видео, на котором видно, как на припаркованный белый Hyundai Solaris падает массивная бетонная стена, уточнялось, что после этого машина превратилась в "железную лепешку" толщиной около 50 сантиметров.
"По ситуации с рухнувшей опорной стенкой Птичьей горки... Жители, действительно, неоднократно сообщали о ситуации в управляющую компанию еще с 2017 года. Управляющая компания, в свою очередь, пыталась привлечь к решению проблемы застройщика, но так как гарантийные сроки прошли, ответственность за конструкцию перешла управляющей компании, как общедомовая собственность", - написал он.
Он отметил, что в 2021 году государственная жилищная инспекция выдала предписание коммунальщикам, чтобы те приняли меры в отношении подпорной стенки. Однако, по словам мэра, из-за их бездействия инспекция подала в суд, который должен был состояться 25 апреля.
"Поврежденный автомобиль, несмотря на предупреждения, продолжал находиться в опасной зоне несколько месяцев, хозяином не перепарковывался. Место обвала будет ограждено, завал будет постепенно разбираться. Компетентными органами начаты проверочные мероприятия", - добавил глава Берёзовского округа.