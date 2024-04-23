Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области бетонная стена расплющила машину - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/stena-1941831711.html
В Свердловской области бетонная стена расплющила машину
В Свердловской области бетонная стена расплющила машину - РИА Новости, 23.04.2024
В Свердловской области бетонная стена расплющила машину
Бетонная стена упала на припаркованную машину в городе Берёзовский Свердловской области, ранее местные жители обращались в управляющую компанию по поводу... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:17
2024-04-23T17:17
происшествия
березовский
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941830996_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a0f070760718b9bce8fb38936c1c59c4.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Бетонная стена упала на припаркованную машину в городе Берёзовский Свердловской области, ранее местные жители обращались в управляющую компанию по поводу состояния подпорной конструкции, сообщил глава муниципалитета Евгений Писцов в Telegram-канале. Ранее в региональных СМИ появилось видео, на котором видно, как на припаркованный белый Hyundai Solaris падает массивная бетонная стена, уточнялось, что после этого машина превратилась в "железную лепешку" толщиной около 50 сантиметров. "По ситуации с рухнувшей опорной стенкой Птичьей горки... Жители, действительно, неоднократно сообщали о ситуации в управляющую компанию еще с 2017 года. Управляющая компания, в свою очередь, пыталась привлечь к решению проблемы застройщика, но так как гарантийные сроки прошли, ответственность за конструкцию перешла управляющей компании, как общедомовая собственность", - написал он. Он отметил, что в 2021 году государственная жилищная инспекция выдала предписание коммунальщикам, чтобы те приняли меры в отношении подпорной стенки. Однако, по словам мэра, из-за их бездействия инспекция подала в суд, который должен был состояться 25 апреля. "Поврежденный автомобиль, несмотря на предупреждения, продолжал находиться в опасной зоне несколько месяцев, хозяином не перепарковывался. Место обвала будет ограждено, завал будет постепенно разбираться. Компетентными органами начаты проверочные мероприятия", - добавил глава Берёзовского округа.
https://ria.ru/20240328/peregorodka-1936426041.html
березовский
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941830996_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c7f9e81c20e075c76ec327a76d6c438d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, березовский, свердловская область
Происшествия, Березовский, Свердловская область
В Свердловской области бетонная стена расплющила машину

В Свердловской области бетонная стена упала на припаркованную машину

© Фото : Писцов Евгений/TelegramБетонная стена, упавшая на припаркованную машину в городе Берёзовский Свердловской области
Бетонная стена, упавшая на припаркованную машину в городе Берёзовский Свердловской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : Писцов Евгений/Telegram
Бетонная стена, упавшая на припаркованную машину в городе Берёзовский Свердловской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Бетонная стена упала на припаркованную машину в городе Берёзовский Свердловской области, ранее местные жители обращались в управляющую компанию по поводу состояния подпорной конструкции, сообщил глава муниципалитета Евгений Писцов в Telegram-канале.
Ранее в региональных СМИ появилось видео, на котором видно, как на припаркованный белый Hyundai Solaris падает массивная бетонная стена, уточнялось, что после этого машина превратилась в "железную лепешку" толщиной около 50 сантиметров.
© Фото : Писцов Евгений/TelegramБетонная стена, упавшая на припаркованную машину в городе Берёзовский Свердловской области
Бетонная стена, упавшая на припаркованную машину в городе Берёзовский Свердловской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : Писцов Евгений/Telegram
Бетонная стена, упавшая на припаркованную машину в городе Берёзовский Свердловской области
"По ситуации с рухнувшей опорной стенкой Птичьей горки... Жители, действительно, неоднократно сообщали о ситуации в управляющую компанию еще с 2017 года. Управляющая компания, в свою очередь, пыталась привлечь к решению проблемы застройщика, но так как гарантийные сроки прошли, ответственность за конструкцию перешла управляющей компании, как общедомовая собственность", - написал он.
Он отметил, что в 2021 году государственная жилищная инспекция выдала предписание коммунальщикам, чтобы те приняли меры в отношении подпорной стенки. Однако, по словам мэра, из-за их бездействия инспекция подала в суд, который должен был состояться 25 апреля.
"Поврежденный автомобиль, несмотря на предупреждения, продолжал находиться в опасной зоне несколько месяцев, хозяином не перепарковывался. Место обвала будет ограждено, завал будет постепенно разбираться. Компетентными органами начаты проверочные мероприятия", - добавил глава Берёзовского округа.
Перегородка подъезда жилого дома обрушилась в Уфе - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
В Уфе обрушилась перегородка подъезда жилого дома
28 марта, 16:38
 
ПроисшествияБерезовскийСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала