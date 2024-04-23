Рейтинг@Mail.ru
Более 117 тысяч детей прошли профилактические осмотры на Ставрополье - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край
Ставропольский край
 
19:34 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/stavropole-1941869127.html
Более 117 тысяч детей прошли профилактические осмотры на Ставрополье
Более 117 тысяч детей прошли профилактические осмотры на Ставрополье - РИА Новости, 23.04.2024
Более 117 тысяч детей прошли профилактические осмотры на Ставрополье
Профилактические осмотры прошли более 117 тысяч детей до 17 лет в первом квартале текущего года на Ставрополье, работа ведется в рамках краевой госпрограммы... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T19:34
2024-04-23T19:34
ставропольский край
владимир владимиров
здравоохранение
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941868838_0:8:3068:1734_1920x0_80_0_0_ddc3e8c54bd656a1249d97db44ac04d9.jpg
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Профилактические осмотры прошли более 117 тысяч детей до 17 лет в первом квартале текущего года на Ставрополье, работа ведется в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба губернатора и правительства по региону.Проведение профосмотров несовершеннолетних - ключевое направление регпроекта. Благодаря таким осмотрам удается выявить на ранних стадиях заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболевания глаз, органов пищеварения, кровообращения, эндокринной системы, нарушение обмена веществ."Самый большой охват дает работа с организованными детскими коллективами. Медицинские бригады выезжают в школы и детские сады, чтобы на месте обследовать детей. Если нашли проблему, направляют к профильным врачам. Поэтому прошу родителей с пониманием относиться к проведению таких обследований. Если в школу или детсад приезжают медики, постарайтесь обеспечить присутствие ребенка на профосмотре", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.Региональный проект развития детского здравоохранения в рамках краевой госпрограммы реализуется с 2019 года и направлен на развитие профилактического направления в оказании первичной медико-санитарной помощи детям, внедрение современных технологий, улучшение материально-технической базы и оснащение новым оборудованием детских поликлиник и детских поликлинических отделений.В 2023 году профилактические медосмотры прошли более 510 тысяч детей, что составляет 101,4% планового показателя.
https://ria.ru/20240405/dogazifikatsiya-1938034511.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941868838_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_59c2023d85a36aa90d018cbc1f4710ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир владимиров, здравоохранение, дети
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Здравоохранение, Дети

Более 117 тысяч детей прошли профилактические осмотры на Ставрополье

© iStock.com / SeventyFourРебенок на приеме у педиатра
Ребенок на приеме у педиатра - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© iStock.com / SeventyFour
Ребенок на приеме у педиатра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Профилактические осмотры прошли более 117 тысяч детей до 17 лет в первом квартале текущего года на Ставрополье, работа ведется в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба губернатора и правительства по региону.
Проведение профосмотров несовершеннолетних - ключевое направление регпроекта. Благодаря таким осмотрам удается выявить на ранних стадиях заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболевания глаз, органов пищеварения, кровообращения, эндокринной системы, нарушение обмена веществ.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Более шесть тысяч домовладений догазифицировали на Ставрополье
5 апреля, 13:31
"Самый большой охват дает работа с организованными детскими коллективами. Медицинские бригады выезжают в школы и детские сады, чтобы на месте обследовать детей. Если нашли проблему, направляют к профильным врачам. Поэтому прошу родителей с пониманием относиться к проведению таких обследований. Если в школу или детсад приезжают медики, постарайтесь обеспечить присутствие ребенка на профосмотре", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.
Региональный проект развития детского здравоохранения в рамках краевой госпрограммы реализуется с 2019 года и направлен на развитие профилактического направления в оказании первичной медико-санитарной помощи детям, внедрение современных технологий, улучшение материально-технической базы и оснащение новым оборудованием детских поликлиник и детских поликлинических отделений.
В 2023 году профилактические медосмотры прошли более 510 тысяч детей, что составляет 101,4% планового показателя.
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировЗдравоохранениеДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала