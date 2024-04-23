https://ria.ru/20240423/stavropole-1941869127.html

Более 117 тысяч детей прошли профилактические осмотры на Ставрополье

Более 117 тысяч детей прошли профилактические осмотры на Ставрополье - РИА Новости, 23.04.2024

Более 117 тысяч детей прошли профилактические осмотры на Ставрополье

Профилактические осмотры прошли более 117 тысяч детей до 17 лет в первом квартале текущего года на Ставрополье, работа ведется в рамках краевой госпрограммы... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T19:34

2024-04-23T19:34

2024-04-23T19:34

ставропольский край

владимир владимиров

здравоохранение

дети

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Профилактические осмотры прошли более 117 тысяч детей до 17 лет в первом квартале текущего года на Ставрополье, работа ведется в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба губернатора и правительства по региону.Проведение профосмотров несовершеннолетних - ключевое направление регпроекта. Благодаря таким осмотрам удается выявить на ранних стадиях заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболевания глаз, органов пищеварения, кровообращения, эндокринной системы, нарушение обмена веществ."Самый большой охват дает работа с организованными детскими коллективами. Медицинские бригады выезжают в школы и детские сады, чтобы на месте обследовать детей. Если нашли проблему, направляют к профильным врачам. Поэтому прошу родителей с пониманием относиться к проведению таких обследований. Если в школу или детсад приезжают медики, постарайтесь обеспечить присутствие ребенка на профосмотре", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.Региональный проект развития детского здравоохранения в рамках краевой госпрограммы реализуется с 2019 года и направлен на развитие профилактического направления в оказании первичной медико-санитарной помощи детям, внедрение современных технологий, улучшение материально-технической базы и оснащение новым оборудованием детских поликлиник и детских поликлинических отделений.В 2023 году профилактические медосмотры прошли более 510 тысяч детей, что составляет 101,4% планового показателя.

https://ria.ru/20240405/dogazifikatsiya-1938034511.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, здравоохранение, дети