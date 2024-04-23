https://ria.ru/20240423/ssha-1941891997.html

"Козыри у Путина": в США сделали неожиданное заявлении о Ближнем Востоке

"Козыри у Путина": в США сделали неожиданное заявлении о Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.04.2024

"Козыри у Путина": в США сделали неожиданное заявлении о Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин держит в руках все козыри в ситуации на Ближнем Востоке, обладая большим авторитетом среди стран региона, заявил бывший советник РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T22:31

2024-04-23T22:31

2024-04-23T22:31

в мире

ближний восток

россия

владимир путин

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936283325_0:9:3070:1736_1920x0_80_0_0_6a00dc8264e85593b0de0c91fe85c6bb.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит в руках все козыри в ситуации на Ближнем Востоке, обладая большим авторитетом среди стран региона, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."Россия — это еще один фактор в уравнении на Ближнем Востоке. Она больше, чем просто фактор. Это критическая переменная. Прямо сейчас Владимир Путин держит за кулисами все козырные карты в своих руках на Ближнем Востоке. Он пользуется большим уважением", — отметил он.По словам аналитика, хозяин Кремля всегда призывал к сдержанности и терпению, а страны региона в целом прислушиваются к его советам."Он пользуется очень большим уважением, как и Россия", — подчеркнул Макгрегор.На прошлой неделе Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после удара Израиля и ответных мерах со стороны Тегерана. Главы государств констатировали, что первопричина нынешних событий в этом регионе — нерешенность палестино-израильского конфликта. Путин, в свою очередь, выразил надежду, что обе стороны проявят сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, который грозит катастрофическими последствиями для всего Ближнего Востока.В субботу, 13 апреля, Иран атаковал Израиль. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что уничтожил важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Миссия Ирана при ООН назвала эту атаку ответом на агрессию против своих дипломатических объектов в Дамаске, сославшись на статью 51 Устава организации о праве на самооборону.По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахана. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. Три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.

https://ria.ru/20240419/izrail-1940991163.html

https://ria.ru/20240419/ukraina-1940816198.html

ближний восток

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ближний восток, россия, владимир путин, сша