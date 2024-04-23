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"Козыри у Путина": в США сделали неожиданное заявлении о Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.04.2024
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22:31 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/ssha-1941891997.html
"Козыри у Путина": в США сделали неожиданное заявлении о Ближнем Востоке
"Козыри у Путина": в США сделали неожиданное заявлении о Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.04.2024
"Козыри у Путина": в США сделали неожиданное заявлении о Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин держит в руках все козыри в ситуации на Ближнем Востоке, обладая большим авторитетом среди стран региона, заявил бывший советник РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T22:31
2024-04-23T22:31
в мире
ближний восток
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит в руках все козыри в ситуации на Ближнем Востоке, обладая большим авторитетом среди стран региона, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."Россия — это еще один фактор в уравнении на Ближнем Востоке. Она больше, чем просто фактор. Это критическая переменная. Прямо сейчас Владимир Путин держит за кулисами все козырные карты в своих руках на Ближнем Востоке. Он пользуется большим уважением", — отметил он.По словам аналитика, хозяин Кремля всегда призывал к сдержанности и терпению, а страны региона в целом прислушиваются к его советам."Он пользуется очень большим уважением, как и Россия", — подчеркнул Макгрегор.На прошлой неделе Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после удара Израиля и ответных мерах со стороны Тегерана. Главы государств констатировали, что первопричина нынешних событий в этом регионе — нерешенность палестино-израильского конфликта. Путин, в свою очередь, выразил надежду, что обе стороны проявят сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, который грозит катастрофическими последствиями для всего Ближнего Востока.В субботу, 13 апреля, Иран атаковал Израиль. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что уничтожил важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Миссия Ирана при ООН назвала эту атаку ответом на агрессию против своих дипломатических объектов в Дамаске, сославшись на статью 51 Устава организации о праве на самооборону.По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахана. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. Три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.
https://ria.ru/20240419/izrail-1940991163.html
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в мире, ближний восток, россия, владимир путин, сша
В мире, Ближний Восток, Россия, Владимир Путин, США
"Козыри у Путина": в США сделали неожиданное заявлении о Ближнем Востоке

Макгрегор: Путин держит все козыри в ситуации на Ближнем Востоке

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит в руках все козыри в ситуации на Ближнем Востоке, обладая большим авторитетом среди стран региона, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
"Россия — это еще один фактор в уравнении на Ближнем Востоке. Она больше, чем просто фактор. Это критическая переменная. Прямо сейчас Владимир Путин держит за кулисами все козырные карты в своих руках на Ближнем Востоке. Он пользуется большим уважением", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ
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По словам аналитика, хозяин Кремля всегда призывал к сдержанности и терпению, а страны региона в целом прислушиваются к его советам.
«
"Он пользуется очень большим уважением, как и Россия", — подчеркнул Макгрегор.
На прошлой неделе Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после удара Израиля и ответных мерах со стороны Тегерана. Главы государств констатировали, что первопричина нынешних событий в этом регионе — нерешенность палестино-израильского конфликта. Путин, в свою очередь, выразил надежду, что обе стороны проявят сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, который грозит катастрофическими последствиями для всего Ближнего Востока.
В субботу, 13 апреля, Иран атаковал Израиль. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что уничтожил важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Миссия Ирана при ООН назвала эту атаку ответом на агрессию против своих дипломатических объектов в Дамаске, сославшись на статью 51 Устава организации о праве на самооборону.
По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахана. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. Три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.
Изображение сгенерировано ИИ
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