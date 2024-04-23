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"Тысячи убитых": в США сделали жуткое заявление об Украине
"Тысячи убитых": в США сделали жуткое заявление об Украине - РИА Новости, 23.04.2024
"Тысячи убитых": в США сделали жуткое заявление об Украине
Выделение финансовой помощи США приведет к гибели еще нескольких десятков тысяч украинцев, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T19:08
2024-04-23T19:08
2024-04-23T19:09
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Выделение финансовой помощи США приведет к гибели еще нескольких десятков тысяч украинцев, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Это означает, что будет еще больше смертей, а у Украины не будет выхода. Это очень циничная акция, направленная на то, чтобы расширить присутствие Украины на поле боя, где каждый месяц гибнут тысячи и тысячи людей", — отметил он.По мнению аналитика, решением выделить помощь Киеву американские политики отправят на верную смерть сотни тысяч молодых украинцев, так как не понимают специфики этого конфликта и не отдают себе отчет в последствиях."Они невежественны, они не рассматривают альтернативы, ни слова не говорят о дипломатии и не осознают последствий. Это достойно сожаления", — заключил Сакс.Во вторник сенат рассмотрит законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. В субботу его уже приняла палата представителей. Как накануне заявил Владимир Зеленский, президент США Джо Байден пообещал подписать документ "немедленно" после его одобрения сенаторами.По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
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"Тысячи убитых": в США сделали жуткое заявление об Украине
Сакс: финансовая помощь США приведет к гибели еще десятков тысяч украинцев