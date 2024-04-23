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Будут ждать. В Британии сделали мрачный прогноз Киеву - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 23.04.2024 (обновлено: 17:46 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/ssha-1941819052.html
Будут ждать. В Британии сделали мрачный прогноз Киеву
Будут ждать. В Британии сделали мрачный прогноз Киеву - РИА Новости, 23.04.2024
Будут ждать. В Британии сделали мрачный прогноз Киеву
Пакет помощи Украине, одобренный палатой представителей США, рискует оказаться бесполезным, так как оружие может не успеть поступить на фронт до наступления... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:57
2024-04-23T17:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
александр сырский
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пакет помощи Украине, одобренный палатой представителей США, рискует оказаться бесполезным, так как оружие может не успеть поступить на фронт до наступления российской армии, сообщает Independent."Президент Украины Владимир Зеленский, главком ВСУ Александр Сырский и глава разведки Кирилл Буданов прогнозируют начало крупного российского наступления в мае или ближе к июню. Но в украинской армии широко распространено мнение, что Москва не собирается ждать, пока поставки из США восстановятся в полном объеме, и готовятся к мощным упреждающим ударам ВС России", — пишет издание.Сейчас Вооружённые силы Украины серьёзно ограничены в своей способности защищать 600-километровую линию фронта из-за отсутствия ПВО и нехватки боеприпасов для артиллерийских и ракетных систем, предупреждает автор.Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.Читайте в Дзен: Найден дом украинского агента. Соседи узнали по фото: новые детали скандальной истории"Это билет в один конец". Что творится на самом опасном участке фронта
https://ria.ru/20240423/zelenskiy-1941763572.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, александр сырский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Будут ждать. В Британии сделали мрачный прогноз Киеву

Independent: помощь США может не успеть поступить в ВСУ до наступления ВС России

© AP Photo / LIBKOSРаненый украинский солдат
Раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
Раненый украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пакет помощи Украине, одобренный палатой представителей США, рискует оказаться бесполезным, так как оружие может не успеть поступить на фронт до наступления российской армии, сообщает Independent.
"Президент Украины Владимир Зеленский, главком ВСУ Александр Сырский и глава разведки Кирилл Буданов прогнозируют начало крупного российского наступления в мае или ближе к июню. Но в украинской армии широко распространено мнение, что Москва не собирается ждать, пока поставки из США восстановятся в полном объеме, и готовятся к мощным упреждающим ударам ВС России", — пишет издание.
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Сейчас Вооружённые силы Украины серьёзно ограничены в своей способности защищать 600-километровую линию фронта из-за отсутствия ПВО и нехватки боеприпасов для артиллерийских и ракетных систем, предупреждает автор.
Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийАлександр СырскийДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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