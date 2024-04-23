https://ria.ru/20240423/ssha-1941819052.html

Будут ждать. В Британии сделали мрачный прогноз Киеву

Будут ждать. В Британии сделали мрачный прогноз Киеву - РИА Новости, 23.04.2024

Будут ждать. В Британии сделали мрачный прогноз Киеву

Пакет помощи Украине, одобренный палатой представителей США, рискует оказаться бесполезным, так как оружие может не успеть поступить на фронт до наступления... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T16:57

2024-04-23T16:57

2024-04-23T17:46

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пакет помощи Украине, одобренный палатой представителей США, рискует оказаться бесполезным, так как оружие может не успеть поступить на фронт до наступления российской армии, сообщает Independent."Президент Украины Владимир Зеленский, главком ВСУ Александр Сырский и глава разведки Кирилл Буданов прогнозируют начало крупного российского наступления в мае или ближе к июню. Но в украинской армии широко распространено мнение, что Москва не собирается ждать, пока поставки из США восстановятся в полном объеме, и готовятся к мощным упреждающим ударам ВС России", — пишет издание.Сейчас Вооружённые силы Украины серьёзно ограничены в своей способности защищать 600-километровую линию фронта из-за отсутствия ПВО и нехватки боеприпасов для артиллерийских и ракетных систем, предупреждает автор.Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.Читайте в Дзен: Найден дом украинского агента. Соседи узнали по фото: новые детали скандальной истории"Это билет в один конец". Что творится на самом опасном участке фронта

https://ria.ru/20240423/zelenskiy-1941763572.html

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