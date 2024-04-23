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В США сделали тревожное заявление о будущем страны из-за Украины - РИА Новости, 23.04.2024
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15:45 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/ssha-1941791021.html
В США сделали тревожное заявление о будущем страны из-за Украины
В США сделали тревожное заявление о будущем страны из-за Украины - РИА Новости, 23.04.2024
В США сделали тревожное заявление о будущем страны из-за Украины
США стоит прекратить подпитывать украинский конфликт, так как Вашингтон действует в ущерб собственной безопасности, передавая ВСУ свое оружие, заявил... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:45
2024-04-23T15:45
сша
украина
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США стоит прекратить подпитывать украинский конфликт, так как Вашингтон действует в ущерб собственной безопасности, передавая ВСУ свое оружие, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире TNT Radio."Нам нужно закончить конфликт между Россией и Украиной, быть жёсткими с нашим киевским другом и сказать ему: "Вы не выиграете в этом противостоянии. У нас бы всё равно не хватило средств, чтобы помочь вам победить", — сказал он.Происходящему нужно положить конец, так как для США это чревато потерей собственной обороноспособности, считает Дэвис. По мнению эксперта, постоянная передача ВСУ ракет и снарядов оставляет сами Штаты без боеприпасов, и, как следствие уменьшает вероятность их победы в потенциальной войне.В минувшую среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.Из выделяемых на Киев 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".Помимо этого, предусматривается, что президент страны Джо Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи.В субботу, 20 апреля, палата представителей США приняла все три вышеупомянутых законопроекта.
https://ria.ru/20240423/zelenskiy-1941763572.html
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сша, украина, джо байден, вооруженные силы украины
США, Украина, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
В США сделали тревожное заявление о будущем страны из-за Украины

Американский полковник Дэвис: помощь Украине подрывает боеспособность США

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США стоит прекратить подпитывать украинский конфликт, так как Вашингтон действует в ущерб собственной безопасности, передавая ВСУ свое оружие, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире TNT Radio.
"Нам нужно закончить конфликт между Россией и Украиной, быть жёсткими с нашим киевским другом и сказать ему: "Вы не выиграете в этом противостоянии. У нас бы всё равно не хватило средств, чтобы помочь вам победить", — сказал он.
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Происходящему нужно положить конец, так как для США это чревато потерей собственной обороноспособности, считает Дэвис. По мнению эксперта, постоянная передача ВСУ ракет и снарядов оставляет сами Штаты без боеприпасов, и, как следствие уменьшает вероятность их победы в потенциальной войне.
В минувшую среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
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Из выделяемых на Киев 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Помимо этого, предусматривается, что президент страны Джо Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи.
В субботу, 20 апреля, палата представителей США приняла все три вышеупомянутых законопроекта.
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