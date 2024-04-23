https://ria.ru/20240423/ssha-1941730676.html

В конгрессе США набросились на Джонсона из-за России

В конгрессе США набросились на Джонсона из-за России - РИА Новости, 23.04.2024

В конгрессе США набросились на Джонсона из-за России

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин обвинила в соцсети X спикера палаты представителей Майка Джонсона в раздувании угрозы от России... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T11:59

2024-04-23T11:59

2024-04-23T12:40

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин обвинила в соцсети X спикера палаты представителей Майка Джонсона в раздувании угрозы от России. "Майк Джонсон до сих пор не предъявил Конгрессу и американскому народу доказательств того, что Россия намерена вторгнуться в остальную Европу после завершения своей кампании на Украине", — отметила она. Грин отметила, что для спикера палаты представителей реальность не имеет значения. "Все, что его волнует, - это продолжение бизнес-модели, построенной на крови, убийствах и войне в чужих странах. Принятие решения о выделении 61 миллиарда долларов на помощь Украине было абсолютным предательством избирателей-республиканцев. Нам нужен новый спикер!" — добавила конгрессвумен. Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.

https://ria.ru/20240423/konkurentsiya-1941597354.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941101556.html

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в мире, россия, украина, киев, марджори тейлор грин, майк джонсон, конгресс сша