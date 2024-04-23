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В конгрессе США набросились на Джонсона из-за России - РИА Новости, 23.04.2024
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11:59 23.04.2024 (обновлено: 12:40 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/ssha-1941730676.html
В конгрессе США набросились на Джонсона из-за России
В конгрессе США набросились на Джонсона из-за России - РИА Новости, 23.04.2024
В конгрессе США набросились на Джонсона из-за России
Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин обвинила в соцсети X спикера палаты представителей Майка Джонсона в раздувании угрозы от России... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:59
2024-04-23T12:40
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин обвинила в соцсети X спикера палаты представителей Майка Джонсона в раздувании угрозы от России. "Майк Джонсон до сих пор не предъявил Конгрессу и американскому народу доказательств того, что Россия намерена вторгнуться в остальную Европу после завершения своей кампании на Украине", — отметила она. Грин отметила, что для спикера палаты представителей реальность не имеет значения. "Все, что его волнует, - это продолжение бизнес-модели, построенной на крови, убийствах и войне в чужих странах. Принятие решения о выделении 61 миллиарда долларов на помощь Украине было абсолютным предательством избирателей-республиканцев. Нам нужен новый спикер!" — добавила конгрессвумен. Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
https://ria.ru/20240423/konkurentsiya-1941597354.html
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в мире, россия, украина, киев, марджори тейлор грин, майк джонсон, конгресс сша
В мире, Россия, Украина, Киев, Марджори Тейлор Грин, Майк Джонсон, Конгресс США
В конгрессе США набросились на Джонсона из-за России

Конгрессвумен Грин обвинила спикера Джонсона в раздувании угрозы от России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей США Майк Джонсон, республиканец от штата Луизиана, после принятия законопроекта о помощи Киеву. 19 апреля 2024
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, республиканец от штата Луизиана, после принятия законопроекта о помощи Киеву. 19 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, республиканец от штата Луизиана, после принятия законопроекта о помощи Киеву. 19 апреля 2024
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин обвинила в соцсети X спикера палаты представителей Майка Джонсона в раздувании угрозы от России.

"Майк Джонсон до сих пор не предъявил Конгрессу и американскому народу доказательств того, что Россия намерена вторгнуться в остальную Европу после завершения своей кампании на Украине", — отметила она.
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Грин отметила, что для спикера палаты представителей реальность не имеет значения.

"Все, что его волнует, - это продолжение бизнес-модели, построенной на крови, убийствах и войне в чужих странах. Принятие решения о выделении 61 миллиарда долларов на помощь Украине было абсолютным предательством избирателей-республиканцев. Нам нужен новый спикер!" — добавила конгрессвумен.

Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
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