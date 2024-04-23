В конгрессе США набросились на Джонсона из-за России
Конгрессвумен Грин обвинила спикера Джонсона в раздувании угрозы от России
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей США Майк Джонсон, республиканец от штата Луизиана, после принятия законопроекта о помощи Киеву. 19 апреля 2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, республиканец от штата Луизиана, после принятия законопроекта о помощи Киеву. 19 апреля 2024
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин обвинила в соцсети X спикера палаты представителей Майка Джонсона в раздувании угрозы от России.
"Майк Джонсон до сих пор не предъявил Конгрессу и американскому народу доказательств того, что Россия намерена вторгнуться в остальную Европу после завершения своей кампании на Украине", — отметила она.
"Майк Джонсон до сих пор не предъявил Конгрессу и американскому народу доказательств того, что Россия намерена вторгнуться в остальную Европу после завершения своей кампании на Украине", — отметила она.
Грин отметила, что для спикера палаты представителей реальность не имеет значения.
"Все, что его волнует, - это продолжение бизнес-модели, построенной на крови, убийствах и войне в чужих странах. Принятие решения о выделении 61 миллиарда долларов на помощь Украине было абсолютным предательством избирателей-республиканцев. Нам нужен новый спикер!" — добавила конгрессвумен.
Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
"Все, что его волнует, - это продолжение бизнес-модели, построенной на крови, убийствах и войне в чужих странах. Принятие решения о выделении 61 миллиарда долларов на помощь Украине было абсолютным предательством избирателей-республиканцев. Нам нужен новый спикер!" — добавила конгрессвумен.
Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.