Российские войска уничтожили украинский комплекс ПВО HAWK
МО: ВС РФ уничтожили украинский комплекс ПВО HAWK и склад с БПЛА теробороны
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска уничтожили в зоне спецоперации американский комплекс ПВО HAWK и склад с беспилотниками, заявили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией <…> уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США, а также поражены: склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны, живая сила и военная техника ВСУ в 115 районах", — говорится в сводке.
MIM-23 HAWK — зенитный ракетный комплекс средней дальности, разработанный компанией Raytheon. Принят на вооружение в США еще в 1960 году, с тех пор несколько раз модернизировался. Наиболее массовая версия I-HAWK (Improved HAWK) способна поражать цели на дальностях от полутора до 35 километров и на высотах от 60 до 18 тысяч метров. По тактико-техническим характеристикам к нему наиболее близки советские С-125 "Нева" и 2К12 "Куб"/"Квадрат", уже давно снятые с вооружения российской армии.
Как заявил сегодня министр обороны России Сергей Шойгу, за время специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. По его словам, сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии фронта, а высокий боевой потенциал позволяет им постоянно оказывать огневое воздействие на противника и не давать ему удерживать линию обороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18