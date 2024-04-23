https://ria.ru/20240423/spetsoperatsiya-1941786660.html

Российские войска уничтожили украинский комплекс ПВО HAWK

Российские войска уничтожили украинский комплекс ПВО HAWK - РИА Новости, 23.04.2024

Российские войска уничтожили украинский комплекс ПВО HAWK

За минувшие сутки российские войска уничтожили в зоне спецоперации американский комплекс ПВО HAWK и склад с беспилотниками, заявили в Минобороны. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T15:32

2024-04-23T15:32

2024-04-23T17:53

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сша

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска уничтожили в зоне спецоперации американский комплекс ПВО HAWK и склад с беспилотниками, заявили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией <…> уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США, а также поражены: склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны, живая сила и военная техника ВСУ в 115 районах", — говорится в сводке.Как заявил сегодня министр обороны России Сергей Шойгу, за время специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. По его словам, сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии фронта, а высокий боевой потенциал позволяет им постоянно оказывать огневое воздействие на противника и не давать ему удерживать линию обороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, сша, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, безопасность