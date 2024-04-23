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Российские войска уничтожили украинский комплекс ПВО HAWK - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 23.04.2024 (обновлено: 17:53 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/spetsoperatsiya-1941786660.html
Российские войска уничтожили украинский комплекс ПВО HAWK
Российские войска уничтожили украинский комплекс ПВО HAWK - РИА Новости, 23.04.2024
Российские войска уничтожили украинский комплекс ПВО HAWK
За минувшие сутки российские войска уничтожили в зоне спецоперации американский комплекс ПВО HAWK и склад с беспилотниками, заявили в Минобороны. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:32
2024-04-23T17:53
россия
сша
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска уничтожили в зоне спецоперации американский комплекс ПВО HAWK и склад с беспилотниками, заявили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией &lt;…&gt; уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США, а также поражены: склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны, живая сила и военная техника ВСУ в 115 районах", — говорится в сводке.Как заявил сегодня министр обороны России Сергей Шойгу, за время специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. По его словам, сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии фронта, а высокий боевой потенциал позволяет им постоянно оказывать огневое воздействие на противника и не давать ему удерживать линию обороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, США, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российские войска уничтожили украинский комплекс ПВО HAWK

МО: ВС РФ уничтожили украинский комплекс ПВО HAWK и склад с БПЛА теробороны

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска уничтожили в зоне спецоперации американский комплекс ПВО HAWK и склад с беспилотниками, заявили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией <…> уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США, а также поражены: склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны, живая сила и военная техника ВСУ в 115 районах", — говорится в сводке.

MIM-23 HAWK — зенитный ракетный комплекс средней дальности, разработанный компанией Raytheon. Принят на вооружение в США еще в 1960 году, с тех пор несколько раз модернизировался. Наиболее массовая версия I-HAWK (Improved HAWK) способна поражать цели на дальностях от полутора до 35 километров и на высотах от 60 до 18 тысяч метров. По тактико-техническим характеристикам к нему наиболее близки советские С-125 "Нева" и 2К12 "Куб"/"Квадрат", уже давно снятые с вооружения российской армии.

Как заявил сегодня министр обороны России Сергей Шойгу, за время специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. По его словам, сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии фронта, а высокий боевой потенциал позволяет им постоянно оказывать огневое воздействие на противника и не давать ему удерживать линию обороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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