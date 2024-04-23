https://ria.ru/20240423/spetsoperatsiya-1941774154.html

Эксперт считает, что компьютерная игра об СВО может появиться через год

Эксперт считает, что компьютерная игра об СВО может появиться через год - РИА Новости, 23.04.2024

Эксперт считает, что компьютерная игра об СВО может появиться через год

Компьютерная игра по мотивам СВО может появиться через год, причем ее авторами могут стать как российские, так и зарубежные разработчики, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T14:38

2024-04-23T14:38

2024-04-23T14:39

специальная военная операция на украине

технологии

фонд "росконгресс"

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ДУБАЙ, 23 апр - РИА Новости. Компьютерная игра по мотивам СВО может появиться через год, причем ее авторами могут стать как российские, так и зарубежные разработчики, заявил РИА Новости руководитель Ассоциации развития видеоигровой разработки Василий Овчинников. "Я уверен, что это делают. Просто у разработчиков вообще нет такой традиции слишком заранее показывать, что ты сделал. Мы об этих играх узнаем, когда они начнут выходить, для их производства нужно время", - сказал Овчинников в рамках ежегодного международного бизнес-форума "Мир возможностей", который организует Корпорация "Синергия" при поддержке Фонда Росконгресс. По словам собеседника агентства, подобный шутер появится не раньше чем через год. "Эпоха СВО началась два года назад, у разработчиков ушло время на то, чтобы это впитать. Полтора года назад, допустим, кто-то начал разрабатывать, поэтому мы не раньше чем через год увидим эти проекты", - считает Овчинников. Он также отметил, что создать игру по мотивам СВО могут не только российские разработчики, но и зарубежные.

https://ria.ru/20240404/smuta-1937908642.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, фонд "росконгресс"