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Эксперт считает, что компьютерная игра об СВО может появиться через год - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:38 23.04.2024 (обновлено: 14:39 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/spetsoperatsiya-1941774154.html
Эксперт считает, что компьютерная игра об СВО может появиться через год
Эксперт считает, что компьютерная игра об СВО может появиться через год - РИА Новости, 23.04.2024
Эксперт считает, что компьютерная игра об СВО может появиться через год
Компьютерная игра по мотивам СВО может появиться через год, причем ее авторами могут стать как российские, так и зарубежные разработчики, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:38
2024-04-23T14:39
специальная военная операция на украине
технологии
фонд "росконгресс"
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ДУБАЙ, 23 апр - РИА Новости. Компьютерная игра по мотивам СВО может появиться через год, причем ее авторами могут стать как российские, так и зарубежные разработчики, заявил РИА Новости руководитель Ассоциации развития видеоигровой разработки Василий Овчинников. "Я уверен, что это делают. Просто у разработчиков вообще нет такой традиции слишком заранее показывать, что ты сделал. Мы об этих играх узнаем, когда они начнут выходить, для их производства нужно время", - сказал Овчинников в рамках ежегодного международного бизнес-форума "Мир возможностей", который организует Корпорация "Синергия" при поддержке Фонда Росконгресс. По словам собеседника агентства, подобный шутер появится не раньше чем через год. "Эпоха СВО началась два года назад, у разработчиков ушло время на то, чтобы это впитать. Полтора года назад, допустим, кто-то начал разрабатывать, поэтому мы не раньше чем через год увидим эти проекты", - считает Овчинников. Он также отметил, что создать игру по мотивам СВО могут не только российские разработчики, но и зарубежные.
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технологии, фонд "росконгресс"
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Фонд "Росконгресс"
Эксперт считает, что компьютерная игра об СВО может появиться через год

Эксперт считает, что компьютерная игра о спецоперации уже разрабатывается

© iStock.com / zeljkosantracДевушка играет в компьютерную игру
Девушка играет в компьютерную игру - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© iStock.com / zeljkosantrac
Девушка играет в компьютерную игру . Архивное фото
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ДУБАЙ, 23 апр - РИА Новости. Компьютерная игра по мотивам СВО может появиться через год, причем ее авторами могут стать как российские, так и зарубежные разработчики, заявил РИА Новости руководитель Ассоциации развития видеоигровой разработки Василий Овчинников.
"Я уверен, что это делают. Просто у разработчиков вообще нет такой традиции слишком заранее показывать, что ты сделал. Мы об этих играх узнаем, когда они начнут выходить, для их производства нужно время", - сказал Овчинников в рамках ежегодного международного бизнес-форума "Мир возможностей", который организует Корпорация "Синергия" при поддержке Фонда Росконгресс.
По словам собеседника агентства, подобный шутер появится не раньше чем через год. "Эпоха СВО началась два года назад, у разработчиков ушло время на то, чтобы это впитать. Полтора года назад, допустим, кто-то начал разрабатывать, поэтому мы не раньше чем через год увидим эти проекты", - считает Овчинников.
Он также отметил, что создать игру по мотивам СВО могут не только российские разработчики, но и зарубежные.
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Блогер Пучков оценил новую историческую игру "Смута"
4 апреля, 20:13
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииФонд "Росконгресс"
 
 
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