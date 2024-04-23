https://ria.ru/20240423/spch-1941748024.html
СПЧ обратился к послу Турции из-за недопуска россиян на авиарейсы
СПЧ обратился к послу Турции из-за недопуска россиян на авиарейсы - РИА Новости, 23.04.2024
СПЧ обратился к послу Турции из-за недопуска россиян на авиарейсы
Постоянная комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека СПЧ обратилась к послу Турции из-за отказов Turkish Airlines принимать на борт... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:52
2024-04-23T12:52
2024-04-23T13:04
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Постоянная комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека СПЧ обратилась к послу Турции из-за отказов Turkish Airlines принимать на борт россиян, следующих через Турцию в страны Латинской Америки, сообщили в Telegram-канале Совета."Члены Постоянной комиссии выражают серьезную озабоченность в связи с ростом проявлений русофобии и грубыми нарушениями прав российских граждан со стороны турецких авиаперевозчиков. Как сообщает Генеральное консульство России в Стамбуле, в последнее время участились случаи отказа авиакомпании Turkish Airlines принимать на борт российских пассажиров, следующих транзитом через Турцию в страны Латинской Америки", - говорится в обращении СПЧ к чрезвычайному и полномочному послу Турецкой Республики в РФ Танжу Бильгичу.В обращении, которое опубликовали в Telegram-канале СПЧ, говорится, что, по свидетельствам очевидцев, единственным основанием для отказа становится принадлежность к гражданству Российской Федерации. Посольство России в Турции обратилось к руководству авиакомпании за разъяснениями, также была направлена официальная нота в МИД Турции, однако внятной реакции до сих пор не последовало, и случаи отказа в предоставлении услуг транзитных перелетов по-прежнему имеют место."Мы, члены постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека, продолжаем внимательно следить за ситуацией и рассчитываем на то, что турецкие власти дадут соответствующую оценку нарушению права на свободу перемещения россиян турецкими авиаперевозчиками и будут способствовать предотвращению подобных нарушений в будущем", - говорится в обращении комиссии СПЧ к послу Турции.Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. Проблема с недопуском россиян приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж компании, заявил ранее РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
https://ria.ru/20240423/turtsiya-1941678512.html
https://ria.ru/20240318/turtsiya-1934046131.html
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в мире, турция, turkish airlines, танжу бильгич, россия, стамбул
В мире, Турция, Turkish Airlines, Танжу Бильгич, Россия, Стамбул
СПЧ обратился к послу Турции из-за недопуска россиян на авиарейсы
СПЧ обратился к послу Турции из-за отказов Turkish airlines перевозить россиян
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости.
Постоянная комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека СПЧ обратилась к послу Турции из-за отказов Turkish Airlines принимать на борт россиян, следующих через Турцию в страны Латинской Америки, сообщили в Telegram-канале
Совета.
«
"Члены Постоянной комиссии выражают серьезную озабоченность в связи с ростом проявлений русофобии и грубыми нарушениями прав российских граждан со стороны турецких авиаперевозчиков. Как сообщает Генеральное консульство России в Стамбуле, в последнее время участились случаи отказа авиакомпании Turkish Airlines принимать на борт российских пассажиров, следующих транзитом через Турцию в страны Латинской Америки", - говорится в обращении СПЧ к чрезвычайному и полномочному послу Турецкой Республики в РФ Танжу Бильгичу.
В обращении, которое опубликовали в Telegram-канале СПЧ, говорится, что, по свидетельствам очевидцев, единственным основанием для отказа становится принадлежность к гражданству Российской Федерации. Посольство России в Турции обратилось к руководству авиакомпании за разъяснениями, также была направлена официальная нота в МИД Турции, однако внятной реакции до сих пор не последовало, и случаи отказа в предоставлении услуг транзитных перелетов по-прежнему имеют место.
"Мы, члены постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека, продолжаем внимательно следить за ситуацией и рассчитываем на то, что турецкие власти дадут соответствующую оценку нарушению права на свободу перемещения россиян турецкими авиаперевозчиками и будут способствовать предотвращению подобных нарушений в будущем", - говорится в обращении комиссии СПЧ к послу Турции.
Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. Проблема с недопуском россиян приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж компании, заявил ранее РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.