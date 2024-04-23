https://ria.ru/20240423/spch-1941748024.html

СПЧ обратился к послу Турции из-за недопуска россиян на авиарейсы

СПЧ обратился к послу Турции из-за недопуска россиян на авиарейсы - РИА Новости, 23.04.2024

СПЧ обратился к послу Турции из-за недопуска россиян на авиарейсы

Постоянная комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека СПЧ обратилась к послу Турции из-за отказов Turkish Airlines принимать на борт... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:52

2024-04-23T12:52

2024-04-23T13:04

в мире

турция

turkish airlines

танжу бильгич

россия

стамбул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893352598_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_ced41c693c8dfbf49d33df2a4a73cf59.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Постоянная комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека СПЧ обратилась к послу Турции из-за отказов Turkish Airlines принимать на борт россиян, следующих через Турцию в страны Латинской Америки, сообщили в Telegram-канале Совета."Члены Постоянной комиссии выражают серьезную озабоченность в связи с ростом проявлений русофобии и грубыми нарушениями прав российских граждан со стороны турецких авиаперевозчиков. Как сообщает Генеральное консульство России в Стамбуле, в последнее время участились случаи отказа авиакомпании Turkish Airlines принимать на борт российских пассажиров, следующих транзитом через Турцию в страны Латинской Америки", - говорится в обращении СПЧ к чрезвычайному и полномочному послу Турецкой Республики в РФ Танжу Бильгичу.В обращении, которое опубликовали в Telegram-канале СПЧ, говорится, что, по свидетельствам очевидцев, единственным основанием для отказа становится принадлежность к гражданству Российской Федерации. Посольство России в Турции обратилось к руководству авиакомпании за разъяснениями, также была направлена официальная нота в МИД Турции, однако внятной реакции до сих пор не последовало, и случаи отказа в предоставлении услуг транзитных перелетов по-прежнему имеют место."Мы, члены постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека, продолжаем внимательно следить за ситуацией и рассчитываем на то, что турецкие власти дадут соответствующую оценку нарушению права на свободу перемещения россиян турецкими авиаперевозчиками и будут способствовать предотвращению подобных нарушений в будущем", - говорится в обращении комиссии СПЧ к послу Турции.Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. Проблема с недопуском россиян приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж компании, заявил ранее РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.

https://ria.ru/20240423/turtsiya-1941678512.html

https://ria.ru/20240318/turtsiya-1934046131.html

https://ria.ru/20240421/nedopusk-1941373611.html

турция

россия

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, turkish airlines, танжу бильгич, россия, стамбул