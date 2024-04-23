https://ria.ru/20240423/sotrudnichestvo-1941865511.html
Чуйская область Киргизии и Ленинградская область усилят сотрудничество
Чуйская область Киргизии и Ленинградская область усилят сотрудничество - РИА Новости, 23.04.2024
Чуйская область Киргизии и Ленинградская область усилят сотрудничество
Чуйская область в Киргизии и Ленинградская область усилят сотрудничество, такое заявление сделал во время визита в Бишкек губернатор Ленинградской области... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T19:28
2024-04-23T19:28
2024-04-23T19:28
ленинградская область
чуйская область
александр дрозденко
киргизия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Чуйская область в Киргизии и Ленинградская область усилят сотрудничество, такое заявление сделал во время визита в Бишкек губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Культурные обмены, экономическое сотрудничество, туризм и экология: центральные темы предстоящих переговоров обсудил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Киргизской Республике Николаем Удовиченко", - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти. По словам Дрозденко, Ленинградская область готовится реализовать в рамках развития сотрудничества с Киргизской республикой много проектов. "Это и культурное сотрудничество, и поддержка соотечественников, и программы обмена. А еще готовимся подписать соглашение об установлении дружеских отношений между Тосненским районом Ленобласти и Аламудунским районом Чуйской области (Киргизия)", - сообщил он. Также делегации региона предстоят переговоры с киргизской стороной о наращивании взаимного экономического сотрудничества, сотрудничества в сфере экологии, туризма и в других сферах. "В целом, на ближайшие дни перед нами стоят масштабные задачи и крайне перспективные переговоры по тем сферам, в которых готовимся развивать сотрудничество Ленинградской области с нашими киргизскими друзьями", - добавил Дрозденко.
https://ria.ru/20240417/terminaly-1940653406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чуйская область, александр дрозденко, киргизия
Ленинградская область , Чуйская область, Александр Дрозденко, Киргизия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Чуйская область в Киргизии и Ленинградская область усилят сотрудничество, такое заявление сделал во время визита в Бишкек губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Культурные обмены, экономическое сотрудничество, туризм и экология: центральные темы предстоящих переговоров обсудил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Киргизской Республике Николаем Удовиченко", - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
По словам Дрозденко, Ленинградская область готовится реализовать в рамках развития сотрудничества с Киргизской республикой много проектов. "Это и культурное сотрудничество, и поддержка соотечественников, и программы обмена. А еще готовимся подписать соглашение об установлении дружеских отношений между Тосненским районом
Ленобласти и Аламудунским районом Чуйской области (Киргизия)", - сообщил он.
Также делегации региона предстоят переговоры с киргизской стороной о наращивании взаимного экономического сотрудничества, сотрудничества в сфере экологии, туризма и в других сферах.
"В целом, на ближайшие дни перед нами стоят масштабные задачи и крайне перспективные переговоры по тем сферам, в которых готовимся развивать сотрудничество Ленинградской области с нашими киргизскими друзьями", - добавил Дрозденко.