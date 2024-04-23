https://ria.ru/20240423/simonyan-1941847620.html
Сочи готов помочь в реабилитации пострадавших в Белгороде, заявила Симоньян
Сочи готов помочь в реабилитации пострадавших в Белгороде, заявила Симоньян - РИА Новости, 23.04.2024
Сочи готов помочь в реабилитации пострадавших в Белгороде, заявила Симоньян
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Сочи готов помочь в реабилитации пострадавших от обстрелов в Белгороде,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:07
2024-04-23T18:07
2024-04-23T18:07
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Сочи готов помочь в реабилитации пострадавших от обстрелов в Белгороде, сейчас в сочинских здравницах находятся 75 семей. "Уважаемые белгородцы! Сочи готов помочь в реабилитации пострадавших. Сейчас в сочинских здравницах находятся уже 75 белгородских семей", - написала Симоньян в своем Telegram-канале. Она предложила белгородцам, которым нужна реабилитация, сообщить об этом в комментариях под постом. "Напоминаю, что мы собираем помощь для жителей Белгорода. У кого есть возможность помочь деньгами или жильем - присоединяйтесь, очень прошу", - написала Симоньян. Она отметила, что сбор проводится на карту военкора RT Валентина Горшенина. Ранее во вторник администрация Сочи сообщила, что реабилитационный центр "Ирис" и санаторий "Маяк" приняли на отдых и реабилитацию 85 детей и взрослых из Белгорода.
https://ria.ru/20240402/pomosch-1937378654.html
https://ria.ru/20240414/belgorod-1939898584.html
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общество, сочи, белгород, маргарита симоньян
Общество, Сочи, Белгород, Маргарита Симоньян
Сочи готов помочь в реабилитации пострадавших в Белгороде, заявила Симоньян
Симоньян: Сочи готов помочь в реабилитации пострадавших от обстрелов в Белгороде
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Сочи готов помочь в реабилитации пострадавших от обстрелов в Белгороде, сейчас в сочинских здравницах находятся 75 семей.
"Уважаемые белгородцы! Сочи готов помочь в реабилитации пострадавших. Сейчас в сочинских здравницах находятся уже 75 белгородских семей", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Она предложила белгородцам, которым нужна реабилитация, сообщить об этом в комментариях под постом.
"Напоминаю, что мы собираем помощь для жителей Белгорода. У кого есть возможность помочь деньгами или жильем - присоединяйтесь, очень прошу", - написала Симоньян.
Она отметила, что сбор проводится на карту военкора RT Валентина Горшенина.
Ранее во вторник администрация Сочи сообщила, что реабилитационный центр "Ирис" и санаторий "Маяк" приняли на отдых и реабилитацию 85 детей и взрослых из Белгорода.