https://ria.ru/20240423/shtraf-1941856719.html

В Петербурге оштрафовали театроведа за дискредитацию ВС России

В Петербурге оштрафовали театроведа за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 23.04.2024

В Петербурге оштрафовали театроведа за дискредитацию ВС России

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный штраф в размере 30 тысяч рублей театроведу, главному редактору "Петербургского театрального... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T18:48

2024-04-23T18:48

2024-04-23T18:48

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

санкт-петербург

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный штраф в размере 30 тысяч рублей театроведу, главному редактору "Петербургского театрального журнала" Марине Дмитриевской по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города. "Ее привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации – ред.). Назначен штраф в размере 30 тысяч рублей", – сказала собеседница агентства. По данным ряда региональных СМИ и Telegram-каналов, причиной привлечения Дмитриевской к административной ответственности стал ее пост в одной из социальных сетей. Дмитриевская, которой 70 лет, организовала "Петербургский театральный журнал" в 1992 году, став его главным редактором. Также она известна как театральный критик.

https://ria.ru/20240416/ivleeva-1940385017.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, санкт-петербург, вооруженные силы рф