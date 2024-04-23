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В Петербурге оштрафовали театроведа за дискредитацию ВС России
В Петербурге оштрафовали театроведа за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 23.04.2024
В Петербурге оштрафовали театроведа за дискредитацию ВС России
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный штраф в размере 30 тысяч рублей театроведу, главному редактору "Петербургского театрального... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:48
2024-04-23T18:48
2024-04-23T18:48
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный штраф в размере 30 тысяч рублей театроведу, главному редактору "Петербургского театрального журнала" Марине Дмитриевской по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города. "Ее привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации – ред.). Назначен штраф в размере 30 тысяч рублей", – сказала собеседница агентства. По данным ряда региональных СМИ и Telegram-каналов, причиной привлечения Дмитриевской к административной ответственности стал ее пост в одной из социальных сетей. Дмитриевская, которой 70 лет, организовала "Петербургский театральный журнал" в 1992 году, став его главным редактором. Также она известна как театральный критик.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, россия, санкт-петербург, вооруженные силы рф
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В Петербурге оштрафовали театроведа за дискредитацию ВС России
Театроведа Дмитриевскую оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный штраф в размере 30 тысяч рублей театроведу, главному редактору "Петербургского театрального журнала" Марине Дмитриевской по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.
"Ее привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации – ред.). Назначен штраф в размере 30 тысяч рублей", – сказала собеседница агентства. По данным ряда региональных СМИ и Telegram-каналов, причиной привлечения Дмитриевской к административной ответственности стал ее пост в одной из социальных сетей.
Дмитриевская, которой 70 лет, организовала "Петербургский театральный журнал" в 1992 году, став его главным редактором. Также она известна как театральный критик.