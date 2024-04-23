https://ria.ru/20240423/shtraf-1941663028.html

В РПЦ назвали предложение об увеличении штрафов для родителей непродуманным

В РПЦ назвали предложение об увеличении штрафов для родителей непродуманным - РИА Новости, 23.04.2024

В РПЦ назвали предложение об увеличении штрафов для родителей непродуманным

Формулировку о ненадлежащем исполнении обязательств родителями нужно уточнить в законодательстве, в частности, в статье 5.35 КоАП, или отменить, потому что... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T04:22

2024-04-23T04:22

2024-04-23T04:22

общество

санкт-петербург

федор лукьянов

русская православная церковь

московская патриархия

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Формулировку о ненадлежащем исполнении обязательств родителями нужно уточнить в законодательстве, в частности, в статье 5.35 КоАП, или отменить, потому что защищать нужно права не только ребенка, но и его родителей, в связи с этим предлагаемое увеличение штрафов по этой неоднозначно трактуемой статье повлечет негативные последствия для семей, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Ранее в подвале одного из домов в Петербурге обнаружили трех мальчиков 2017, 2020 и 2022 годов рождения. Дети проживали в антисанитарных условиях с 41-летним мужчиной, назвавшимся их биологическим отцом. Сейчас они изъяты и находятся в медицинском учреждении. После СМИ сообщали, что Заксобрание Петербурга разрабатывает предложение о внесении изменений в КОАП, чтобы увеличить штрафы за неисполнение родительских обязанностей. "Это опасная и непродуманная инициатива, так как увеличение штрафов по неоднозначно трактуемой статье повлечет за собой новый виток насилия над семьями и увеличит число выписываемых штрафов, которое и так растет, превышает 500 тысяч протоколов в год. Тогда как одной из самых актуальных проблем является защита прав не только ребенка, но и его родителей, семьи в целом, мы наблюдаем очередную попытку ухудшить положение родителей, зачастую нуждающихся прежде всего в помощи. Мы должны сменить вектор работы органов опеки и попечительства с репрессивного принципа на реабилитационный принцип поддержки семьи. Такие механизмы воздействия, как штрафы и изъятия детей должны быть крайними формами воздействия и только после того, как семье будет оказана адекватная ситуации помощь", - сказал Лукьянов. По его словам, в адрес Московской патриархии "поступают многочисленные жалобы, обращения, просьбы заступиться, защитить семьи от чиновничьего произвола", а "со стороны семей, семейного сообщества, правозащитных организаций есть много нареканий и жалоб на чрезмерное безответственное вмешательство в семьи". "Основанием для такого вмешательства в семьи служит во многом статья 5.35 КоАП и другие "резиновые" произвольно и широко трактуемые нормы. Существует острая необходимость пересмотра статьи 5.35 КоАП и определения таких понятий, как: "ненадлежащее исполнение обязанностей", "уклонение" от выполнения обязанностей и от воспитания ребенка, "злоупотребление своими правами" и иных. Формулировка о ненадлежащем исполнении обязательств должна быть пересмотрена либо исключена из законодательства как содержащая ювенальные элементы, в которых уже заложен механизм неотвратимости преследования и наказания родителей. Сегодня фактически каждая такая семья может попасть в список неблагополучных лишь по той причине, что финансовое неблагополучие семьи влечет неисполнение родителями других обязанностей в отношении ребенка по воспитанию, образованию, защите его прав", - пояснил священник. Он напомнил, что родители обязаны платить алименты и после лишения родительских прав, но "сложившаяся практика делает невозможным для многих родителей надлежащее исполнение алиментных обязательств, возложенных на них после того, как ребенка отобрали". "К неисполнению алиментных обязательств родителя за очень короткий срок добавляются административная и уголовная ответственность. За совершение административного правонарушения по неуплате алиментов такие родители привлекаются к общественным административным работам, что в большинстве случаев влечет потерю ими основного места работы и, как следствие, лишение дохода, который так необходим для содержания ребенка и покрытия образовавшихся долгов. В итоге образовавшиеся долги могут стать препятствием для восстановления родительских прав", - рассказал глава патриаршей комиссии. Таким образом, считает он, "семьи, которым нужна помощь, сталкиваются с "социальной сегрегацией" по уровню материального достатка". "Такие семьи нуждаются в реальной помощи со стороны государства и общества, в том числе в пересмотре системы назначения алиментных обязательств в отношении родителей, у которых отобрали ребенка (детей) из семьи по причине, в том числе, материального неблагополучия. Учитывая, что большинство семей изначально попадают в поле зрения как неблагополучные именно по причине отсутствия материального доставка, то вывод очевиден – наложенные дополнительные финансовые обременения становятся фактором разлучения родителей и детей навсегда", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240321/babushki-1934743935.html

https://ria.ru/20231128/brak-1912261021.html

https://ria.ru/20231228/rpts-1918602195.html

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общество, санкт-петербург, федор лукьянов, русская православная церковь, московская патриархия