https://ria.ru/20240423/servis-1941839056.html
Расширены возможности сервиса безналичных расчетов для самозанятых
Расширены возможности сервиса безналичных расчетов для самозанятых - РИА Новости, 23.04.2024
Расширены возможности сервиса безналичных расчетов для самозанятых
Самозанятые в России могут воспользоваться расширенными возможностями сервиса безналичных расчетов в официальном приложении ФНС России для плательщиков налога... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:41
2024-04-23T17:41
2024-04-23T17:41
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Самозанятые в России могут воспользоваться расширенными возможностями сервиса безналичных расчетов в официальном приложении ФНС России для плательщиков налога на профессиональный доход "Мой налог" - к сервису подключен банк ВТБ, сообщает банк. Сервис доступен клиентам всех российских банков-пользователям приложения "Мой налог". С помощью сервиса плательщики НПД - физические лица и индивидуальные предприниматели - могут принимать оплату за товары и услуги банковскими картами и через Систему быстрых платежей (СБП). "В России зарегистрировано уже более 10 миллионов самозанятых. Интеграция эквайринга ВТБ в приложение "Мой налог" позволяет предоставить им еще один удобный способ расчетов − выставлять счета и принимать оплату за пару кликов, при этом соблюдая все требования налогового законодательства", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента анализа, координации и продуктового развития – старшего вице-президента ВТБ Юлии Копытовой.
https://ria.ru/20240423/natsproekt-1941806023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), втб (банк)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), ВТБ (банк)