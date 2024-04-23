https://ria.ru/20240423/servis-1941839056.html

Расширены возможности сервиса безналичных расчетов для самозанятых

Расширены возможности сервиса безналичных расчетов для самозанятых - РИА Новости, 23.04.2024

Расширены возможности сервиса безналичных расчетов для самозанятых

Самозанятые в России могут воспользоваться расширенными возможностями сервиса безналичных расчетов в официальном приложении ФНС России для плательщиков налога... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:41

2024-04-23T17:41

2024-04-23T17:41

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Самозанятые в России могут воспользоваться расширенными возможностями сервиса безналичных расчетов в официальном приложении ФНС России для плательщиков налога на профессиональный доход "Мой налог" - к сервису подключен банк ВТБ, сообщает банк. Сервис доступен клиентам всех российских банков-пользователям приложения "Мой налог". С помощью сервиса плательщики НПД - физические лица и индивидуальные предприниматели - могут принимать оплату за товары и услуги банковскими картами и через Систему быстрых платежей (СБП). "В России зарегистрировано уже более 10 миллионов самозанятых. Интеграция эквайринга ВТБ в приложение "Мой налог" позволяет предоставить им еще один удобный способ расчетов − выставлять счета и принимать оплату за пару кликов, при этом соблюдая все требования налогового законодательства", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента анализа, координации и продуктового развития – старшего вице-президента ВТБ Юлии Копытовой.

https://ria.ru/20240423/natsproekt-1941806023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), втб (банк)