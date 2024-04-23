Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Финляндия отложила принятие закона по беженцам на границе с Россией - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/sanomat-1941890459.html
СМИ: Финляндия отложила принятие закона по беженцам на границе с Россией
СМИ: Финляндия отложила принятие закона по беженцам на границе с Россией - РИА Новости, 23.04.2024
СМИ: Финляндия отложила принятие закона по беженцам на границе с Россией
Принятие закона, позволяющего в сжатые сроки отказывать в убежище беженцам, прибывшим со стороны российской границы, и возвращать их назад, откладывается в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T22:14
2024-04-23T22:14
в мире
россия
финляндия
москва
дмитрий песков
мария захарова
оон
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896526292_0:269:3071:1996_1920x0_80_0_0_d4eb7fd76868e867c2ec2e1e7bd65d2d.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Принятие закона, позволяющего в сжатые сроки отказывать в убежище беженцам, прибывшим со стороны российской границы, и возвращать их назад, откладывается в Финляндии, сообщает во вторник газета Helsingin Sanomat. Законопроект был подготовлен на фоне закрытия пограничных переходов на границе между Финляндией и Россией из-за якобы неконтролируемого потока беженцев с российской стороны. "Так называемый "Закон о выдворении", который готовится МВД для защиты восточной границы, снова откладывается… По информации газеты Helsingin Sanomat, законопроект будет готов (к обсуждению в парламенте — ред.) не раньше второй недели мая", - сказано в материале. Правительство рассчитывает, что закон будет принят до окончания весенней сессии парламента, уточняет газета. После вступления закона в силу беженцы, прибывшие со стороны российской границы, должны будут оставаться на границе или вблизи нее во время обработки заявления, то есть в специально отведенных центрах приема. После получения отказа в убежище они будут быстро депортированы из страны, сообщало ранее МВД. Ранее организации системы ООН, в частности, УВКБ и ЮНИСЕФ, выразили обеспокоенность законопроектом, ограничивающий прием просителей убежища на границе с Россией. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240418/posobie-1940845303.html
https://ria.ru/20240315/granitsa-1933242557.html
https://ria.ru/20240220/bezhentsy-1928544990.html
россия
финляндия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896526292_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f30812da8c8a5a59f861370696327673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, юнисеф
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Дмитрий Песков, Мария Захарова, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНИСЕФ
СМИ: Финляндия отложила принятие закона по беженцам на границе с Россией

Helsingin Sanomat: в Финляндии отложили принятие закона о выдворении беженцев

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Принятие закона, позволяющего в сжатые сроки отказывать в убежище беженцам, прибывшим со стороны российской границы, и возвращать их назад, откладывается в Финляндии, сообщает во вторник газета Helsingin Sanomat.
Законопроект был подготовлен на фоне закрытия пограничных переходов на границе между Финляндией и Россией из-за якобы неконтролируемого потока беженцев с российской стороны.
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
В Финляндии временно снизят пособие для беженцев
18 апреля, 16:28
"Так называемый "Закон о выдворении", который готовится МВД для защиты восточной границы, снова откладывается… По информации газеты Helsingin Sanomat, законопроект будет готов (к обсуждению в парламенте — ред.) не раньше второй недели мая", - сказано в материале.
Правительство рассчитывает, что закон будет принят до окончания весенней сессии парламента, уточняет газета.
После вступления закона в силу беженцы, прибывшие со стороны российской границы, должны будут оставаться на границе или вблизи нее во время обработки заявления, то есть в специально отведенных центрах приема. После получения отказа в убежище они будут быстро депортированы из страны, сообщало ранее МВД.
Ранее организации системы ООН, в частности, УВКБ и ЮНИСЕФ, выразили обеспокоенность законопроектом, ограничивающий прием просителей убежища на границе с Россией.
Пункт пропуска на границе России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
МВД Финляндии представило проект открытия границы с Россией
15 марта, 14:47
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Центр Хельсинки - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
МВД Финляндии планирует сократить срок ВНЖ для беженцев
20 февраля, 18:12
 
В миреРоссияФинляндияМоскваДмитрий ПесковМария ЗахароваООНУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевЮНИСЕФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала