https://ria.ru/20240423/sanomat-1941890459.html

СМИ: Финляндия отложила принятие закона по беженцам на границе с Россией

СМИ: Финляндия отложила принятие закона по беженцам на границе с Россией - РИА Новости, 23.04.2024

СМИ: Финляндия отложила принятие закона по беженцам на границе с Россией

Принятие закона, позволяющего в сжатые сроки отказывать в убежище беженцам, прибывшим со стороны российской границы, и возвращать их назад, откладывается в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T22:14

2024-04-23T22:14

2024-04-23T22:14

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Принятие закона, позволяющего в сжатые сроки отказывать в убежище беженцам, прибывшим со стороны российской границы, и возвращать их назад, откладывается в Финляндии, сообщает во вторник газета Helsingin Sanomat. Законопроект был подготовлен на фоне закрытия пограничных переходов на границе между Финляндией и Россией из-за якобы неконтролируемого потока беженцев с российской стороны. "Так называемый "Закон о выдворении", который готовится МВД для защиты восточной границы, снова откладывается… По информации газеты Helsingin Sanomat, законопроект будет готов (к обсуждению в парламенте — ред.) не раньше второй недели мая", - сказано в материале. Правительство рассчитывает, что закон будет принят до окончания весенней сессии парламента, уточняет газета. После вступления закона в силу беженцы, прибывшие со стороны российской границы, должны будут оставаться на границе или вблизи нее во время обработки заявления, то есть в специально отведенных центрах приема. После получения отказа в убежище они будут быстро депортированы из страны, сообщало ранее МВД. Ранее организации системы ООН, в частности, УВКБ и ЮНИСЕФ, выразили обеспокоенность законопроектом, ограничивающий прием просителей убежища на границе с Россией. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240418/posobie-1940845303.html

https://ria.ru/20240315/granitsa-1933242557.html

https://ria.ru/20240220/bezhentsy-1928544990.html

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в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, юнисеф