https://ria.ru/20240423/sanktsii-1941855140.html
США пообещали продолжать вводить санкции против российской энергетики
США пообещали продолжать вводить санкции против российской энергетики - РИА Новости, 23.04.2024
США пообещали продолжать вводить санкции против российской энергетики
Вашингтон продолжит вводить санкции против российского энергетического сектора и связанной с ним инфраструктуры, сообщил во вторник замминистра энергетики США... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:40
2024-04-23T18:40
2024-04-23T18:54
экономика
сша
джеффри пайетт
санкции в отношении россии
россия
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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Вашингтон продолжит вводить санкции против российского энергетического сектора и связанной с ним инфраструктуры, сообщил во вторник замминистра энергетики США Джеффри Пайетт. "Мы продолжим закручивать гайки и продолжим вводить санкции в отношении широкого круга компаний, задействованных в развитии ключевых проектов в сфере энергетики, а также будущих проектов в этой сфере и связанной с ними инфраструктуры", – сказал Пайетт на конференции по энергетической безопасности на площадке Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. По его словам, санкции, в частности, будут касаться предприятий, занятых в закупках материалов и передовых технологий для будущих энергетических проектов России.
https://ria.ru/20240423/zapad-1941584809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, джеффри пайетт, санкции в отношении россии, россия
Экономика, США, Джеффри Пайетт, Санкции в отношении России, Россия
США пообещали продолжать вводить санкции против российской энергетики
Пайетт: США продолжат вводить санкции против российского энергосектора