https://ria.ru/20240423/sanktsii-1941855140.html

США пообещали продолжать вводить санкции против российской энергетики

США пообещали продолжать вводить санкции против российской энергетики - РИА Новости, 23.04.2024

США пообещали продолжать вводить санкции против российской энергетики

Вашингтон продолжит вводить санкции против российского энергетического сектора и связанной с ним инфраструктуры, сообщил во вторник замминистра энергетики США... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T18:40

2024-04-23T18:40

2024-04-23T18:54

экономика

сша

джеффри пайетт

санкции в отношении россии

россия

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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Вашингтон продолжит вводить санкции против российского энергетического сектора и связанной с ним инфраструктуры, сообщил во вторник замминистра энергетики США Джеффри Пайетт. "Мы продолжим закручивать гайки и продолжим вводить санкции в отношении широкого круга компаний, задействованных в развитии ключевых проектов в сфере энергетики, а также будущих проектов в этой сфере и связанной с ними инфраструктуры", – сказал Пайетт на конференции по энергетической безопасности на площадке Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. По его словам, санкции, в частности, будут касаться предприятий, занятых в закупках материалов и передовых технологий для будущих энергетических проектов России.

https://ria.ru/20240423/zapad-1941584809.html

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, сша, джеффри пайетт, санкции в отношении россии, россия