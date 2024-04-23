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В Приамурье на видео попал дружеский поединок рысят
В Приамурье на видео попал дружеский поединок рысят - РИА Новости, 23.04.2024
В Приамурье на видео попал дружеский поединок рысят
Редкие кадры дружеского поединка маленьких рысят сняла фотоловушка в Хинганском заповеднике Приамурья, сообщает центр "Амурский тигр". РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T04:36
2024-04-23T04:36
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 апр – РИА Новости. Редкие кадры дружеского поединка маленьких рысят сняла фотоловушка в Хинганском заповеднике Приамурья, сообщает центр "Амурский тигр". На кадрах видно взрослую рысь, которая по-матерински наблюдает за своими котятами, а затем её взгляд меняется, понимая, что "сейчас начнется". "Рысенок срывается с места и пускается в погоню за братом или сестрой. Мать еще какое-то время проводит перед фотоловушкой, после чего уходит. Рысята, оставшись наедине друг с другом, могут больше себя не сдерживать, начинается "дружеский поединок", - говорится в сообщении.
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В Приамурье на видео попал дружеский поединок рысят
Фотоловушка в Хинганском заповеднике сняла поединок рысят
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 апр – РИА Новости.
Редкие кадры дружеского поединка маленьких рысят сняла фотоловушка в Хинганском заповеднике Приамурья, сообщает центр
"Амурский тигр".
На кадрах видно взрослую рысь, которая по-матерински наблюдает за своими котятами, а затем её взгляд меняется, понимая, что "сейчас начнется".
"Рысенок срывается с места и пускается в погоню за братом или сестрой. Мать еще какое-то время проводит перед фотоловушкой, после чего уходит. Рысята, оставшись наедине друг с другом, могут больше себя не сдерживать, начинается "дружеский поединок", - говорится в сообщении.