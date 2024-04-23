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Крупный сельскохозяйственный рынок откроется в Приморье летом - РИА Новости, 23.04.2024
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13:58 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/rynok-1941763780.html
Крупный сельскохозяйственный рынок откроется в Приморье летом
Крупный сельскохозяйственный рынок откроется в Приморье летом - РИА Новости, 23.04.2024
Крупный сельскохозяйственный рынок откроется в Приморье летом
В Арсеньеве Приморского края летом откроется рынок сельскохозяйственной продукции, этот инвестиционный проект сделает более доступными для горожан товары... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:58
2024-04-23T13:58
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приморский край
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Арсеньеве Приморского края летом откроется рынок сельскохозяйственной продукции, этот инвестиционный проект сделает более доступными для горожан товары местных производителей, сообщает пресс-служба региона. Первый вице-губернатор – председатель правительства Приморья Вера Щербина рассказала, что это будет большая площадка, включающая 120 торговых мест сезонной продажи и еще 1200 квадратных метров для зоны постоянной торговли. Также определен список производителей, которые будут реализовывать свою продукцию, в том числе морковь, томаты, огурцы, яблоки, мясо и молоко, без торговых наценок. "Уже в июне состоится открытие этой ярмарки. Это приоритетный инвестиционный проект. Самая главная задача – это должна быть качественная продукция сельскохозяйственного производства по стоимости дешевле, чем в торговых сетях", - сказала Щербина, ее слова приводит пресс-служба. Открытие рынка – одно из мероприятий мастер-плана по развитию города. Документ предусматривает всего 36 мероприятий, на реализацию которых до 2030 года потребуется более 33 миллиардов рублей.
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твой бизнес – новости, приморский край, вера щербина
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Приморский край, Вера Щербина

Крупный сельскохозяйственный рынок откроется в Приморье летом

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПродажа солений на сельскохозяйственном рынке
Продажа солений на сельскохозяйственном рынке - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Продажа солений на сельскохозяйственном рынке
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Арсеньеве Приморского края летом откроется рынок сельскохозяйственной продукции, этот инвестиционный проект сделает более доступными для горожан товары местных производителей, сообщает пресс-служба региона.
Первый вице-губернатор – председатель правительства Приморья Вера Щербина рассказала, что это будет большая площадка, включающая 120 торговых мест сезонной продажи и еще 1200 квадратных метров для зоны постоянной торговли. Также определен список производителей, которые будут реализовывать свою продукцию, в том числе морковь, томаты, огурцы, яблоки, мясо и молоко, без торговых наценок.
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"Уже в июне состоится открытие этой ярмарки. Это приоритетный инвестиционный проект. Самая главная задача – это должна быть качественная продукция сельскохозяйственного производства по стоимости дешевле, чем в торговых сетях", - сказала Щербина, ее слова приводит пресс-служба.
Открытие рынка – одно из мероприятий мастер-плана по развитию города. Документ предусматривает всего 36 мероприятий, на реализацию которых до 2030 года потребуется более 33 миллиардов рублей.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПриморский крайВера Щербина
 
 
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