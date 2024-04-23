Крупный сельскохозяйственный рынок откроется в Приморье летом
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Продажа солений на сельскохозяйственном рынке
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Арсеньеве Приморского края летом откроется рынок сельскохозяйственной продукции, этот инвестиционный проект сделает более доступными для горожан товары местных производителей, сообщает пресс-служба региона.
Первый вице-губернатор – председатель правительства Приморья Вера Щербина рассказала, что это будет большая площадка, включающая 120 торговых мест сезонной продажи и еще 1200 квадратных метров для зоны постоянной торговли. Также определен список производителей, которые будут реализовывать свою продукцию, в том числе морковь, томаты, огурцы, яблоки, мясо и молоко, без торговых наценок.
"Уже в июне состоится открытие этой ярмарки. Это приоритетный инвестиционный проект. Самая главная задача – это должна быть качественная продукция сельскохозяйственного производства по стоимости дешевле, чем в торговых сетях", - сказала Щербина, ее слова приводит пресс-служба.
Открытие рынка – одно из мероприятий мастер-плана по развитию города. Документ предусматривает всего 36 мероприятий, на реализацию которых до 2030 года потребуется более 33 миллиардов рублей.