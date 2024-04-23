https://ria.ru/20240423/rynok-1941763780.html

Крупный сельскохозяйственный рынок откроется в Приморье летом

Крупный сельскохозяйственный рынок откроется в Приморье летом - РИА Новости, 23.04.2024

Крупный сельскохозяйственный рынок откроется в Приморье летом

В Арсеньеве Приморского края летом откроется рынок сельскохозяйственной продукции, этот инвестиционный проект сделает более доступными для горожан товары... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:58

2024-04-23T13:58

2024-04-23T13:58

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приморский край

вера щербина

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Арсеньеве Приморского края летом откроется рынок сельскохозяйственной продукции, этот инвестиционный проект сделает более доступными для горожан товары местных производителей, сообщает пресс-служба региона. Первый вице-губернатор – председатель правительства Приморья Вера Щербина рассказала, что это будет большая площадка, включающая 120 торговых мест сезонной продажи и еще 1200 квадратных метров для зоны постоянной торговли. Также определен список производителей, которые будут реализовывать свою продукцию, в том числе морковь, томаты, огурцы, яблоки, мясо и молоко, без торговых наценок. "Уже в июне состоится открытие этой ярмарки. Это приоритетный инвестиционный проект. Самая главная задача – это должна быть качественная продукция сельскохозяйственного производства по стоимости дешевле, чем в торговых сетях", - сказала Щербина, ее слова приводит пресс-служба. Открытие рынка – одно из мероприятий мастер-плана по развитию города. Документ предусматривает всего 36 мероприятий, на реализацию которых до 2030 года потребуется более 33 миллиардов рублей.

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приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, приморский край, вера щербина