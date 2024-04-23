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"Росатом" опроверг сообщение о затоплении урановых скважин под Курганом
"Росатом" опроверг сообщение о затоплении урановых скважин под Курганом - РИА Новости, 23.04.2024
"Росатом" опроверг сообщение о затоплении урановых скважин под Курганом
Урановые скважины в Курганской области находятся на возвышенности, паводок их не затронул, сообщения в соцсетях о якобы затоплении являются дезинформацией,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:10
2024-04-23T10:10
2024-04-23T10:10
происшествия
курганская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
далур
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Урановые скважины в Курганской области находятся на возвышенности, паводок их не затронул, сообщения в соцсетях о якобы затоплении являются дезинформацией, заявили в пресс-службе горнорудного дивизиона "Росатома". "Месторождения АО "Далур" находятся на возвышенности и в удалении от воды. Паводок не затронул их. Угроза затопления отсутствует, в Звериноголовском районе уже несколько дней вода падает. Ведется мониторинг паводковой ситуации", - говорится в сообщении. Отмечается, что сообщения в соцсетях о попадании добычных и старых скважин в зону подтопления "являются преднамеренной дезинформацией". Пресс-служба уточнила, что готова в любой момент предоставить возможность посещения месторождения представителям СМИ, общественности и контролирующих органов. "Далур" ведет добычу урана в Курганской области методом скважинного подземного выщелачивания.
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938802638.html
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происшествия, курганская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", далур, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Далур, Наводнения в России — 2024
"Росатом" опроверг сообщение о затоплении урановых скважин под Курганом
"Росатом": урановые скважины в Курганской области находятся на возвышенности