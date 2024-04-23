Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" опроверг сообщение о затоплении урановых скважин под Курганом - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/rosatom-1941696569.html
"Росатом" опроверг сообщение о затоплении урановых скважин под Курганом
"Росатом" опроверг сообщение о затоплении урановых скважин под Курганом - РИА Новости, 23.04.2024
"Росатом" опроверг сообщение о затоплении урановых скважин под Курганом
Урановые скважины в Курганской области находятся на возвышенности, паводок их не затронул, сообщения в соцсетях о якобы затоплении являются дезинформацией,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:10
2024-04-23T10:10
происшествия
курганская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
далур
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941119599_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2b4f684dc814688d9e3f3b014868a6f.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Урановые скважины в Курганской области находятся на возвышенности, паводок их не затронул, сообщения в соцсетях о якобы затоплении являются дезинформацией, заявили в пресс-службе горнорудного дивизиона "Росатома". "Месторождения АО "Далур" находятся на возвышенности и в удалении от воды. Паводок не затронул их. Угроза затопления отсутствует, в Звериноголовском районе уже несколько дней вода падает. Ведется мониторинг паводковой ситуации", - говорится в сообщении. Отмечается, что сообщения в соцсетях о попадании добычных и старых скважин в зону подтопления "являются преднамеренной дезинформацией". Пресс-служба уточнила, что готова в любой момент предоставить возможность посещения месторождения представителям СМИ, общественности и контролирующих органов. "Далур" ведет добычу урана в Курганской области методом скважинного подземного выщелачивания.
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938802638.html
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941119599_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a01c85eac39de3dfad80c8ef8afb3ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курганская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", далур, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Далур, Наводнения в России — 2024
"Росатом" опроверг сообщение о затоплении урановых скважин под Курганом

"Росатом": урановые скважины в Курганской области находятся на возвышенности

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРека Тобол в Кургане
Река Тобол в Кургане - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Река Тобол в Кургане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Урановые скважины в Курганской области находятся на возвышенности, паводок их не затронул, сообщения в соцсетях о якобы затоплении являются дезинформацией, заявили в пресс-службе горнорудного дивизиона "Росатома".
«
"Месторождения АО "Далур" находятся на возвышенности и в удалении от воды. Паводок не затронул их. Угроза затопления отсутствует, в Звериноголовском районе уже несколько дней вода падает. Ведется мониторинг паводковой ситуации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сообщения в соцсетях о попадании добычных и старых скважин в зону подтопления "являются преднамеренной дезинформацией".
Пресс-служба уточнила, что готова в любой момент предоставить возможность посещения месторождения представителям СМИ, общественности и контролирующих органов.
"Далур" ведет добычу урана в Курганской области методом скважинного подземного выщелачивания.
Паводковая ситуация в городе Курган
В "Далур" прокомментировали ситуацию с добычей урана в Курганской области
9 апреля, 12:35
 
ПроисшествияКурганская областьГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ДалурНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала