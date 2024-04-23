https://ria.ru/20240423/rosatom-1941696569.html

"Росатом" опроверг сообщение о затоплении урановых скважин под Курганом

"Росатом" опроверг сообщение о затоплении урановых скважин под Курганом - РИА Новости, 23.04.2024

"Росатом" опроверг сообщение о затоплении урановых скважин под Курганом

Урановые скважины в Курганской области находятся на возвышенности, паводок их не затронул, сообщения в соцсетях о якобы затоплении являются дезинформацией,... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:10

2024-04-23T10:10

2024-04-23T10:10

происшествия

курганская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

далур

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Урановые скважины в Курганской области находятся на возвышенности, паводок их не затронул, сообщения в соцсетях о якобы затоплении являются дезинформацией, заявили в пресс-службе горнорудного дивизиона "Росатома". "Месторождения АО "Далур" находятся на возвышенности и в удалении от воды. Паводок не затронул их. Угроза затопления отсутствует, в Звериноголовском районе уже несколько дней вода падает. Ведется мониторинг паводковой ситуации", - говорится в сообщении. Отмечается, что сообщения в соцсетях о попадании добычных и старых скважин в зону подтопления "являются преднамеренной дезинформацией". Пресс-служба уточнила, что готова в любой момент предоставить возможность посещения месторождения представителям СМИ, общественности и контролирующих органов. "Далур" ведет добычу урана в Курганской области методом скважинного подземного выщелачивания.

https://ria.ru/20240409/pavodok-1938802638.html

курганская область

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происшествия, курганская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", далур, наводнения в россии — 2024