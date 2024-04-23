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В КНДР провели первые учения, имитирующие ядерную контратаку

В КНДР провели первые учения, имитирующие ядерную контратаку - РИА Новости, 23.04.2024

В КНДР провели первые учения, имитирующие ядерную контратаку

В КНДР провели первые тактические учения, имитирующие ядерную контратаку с использованием "сверхбольших" систем залпового огня, руководил ими лидер КНДР Ким Чен РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T01:12

2024-04-23T01:12

2024-04-23T05:03

в мире

ким чен ын

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В КНДР провели первые тактические учения, имитирующие ядерную контратаку с использованием "сверхбольших" систем залпового огня, руководил ими лидер КНДР Ким Чен Ын, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейскую газету "Нодон синмун". "...лидер Ким Чен Ын провел первые тактические учения, имитирующие ядерную контратаку с использованием "сверхбольших" систем залпового огня", - пишет агентство.

кндр (северная корея)

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2024

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в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)