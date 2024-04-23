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В КНДР провели первые учения, имитирующие ядерную контратаку - РИА Новости, 23.04.2024
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01:12 23.04.2024 (обновлено: 05:03 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/rnkhap-1941656161.html
В КНДР провели первые учения, имитирующие ядерную контратаку
В КНДР провели первые учения, имитирующие ядерную контратаку - РИА Новости, 23.04.2024
В КНДР провели первые учения, имитирующие ядерную контратаку
В КНДР провели первые тактические учения, имитирующие ядерную контратаку с использованием "сверхбольших" систем залпового огня, руководил ими лидер КНДР Ким Чен РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T01:12
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в мире
ким чен ын
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В КНДР провели первые тактические учения, имитирующие ядерную контратаку с использованием "сверхбольших" систем залпового огня, руководил ими лидер КНДР Ким Чен Ын, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейскую газету "Нодон синмун". "...лидер Ким Чен Ын провел первые тактические учения, имитирующие ядерную контратаку с использованием "сверхбольших" систем залпового огня", - пишет агентство.
кндр (северная корея)
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в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
В КНДР провели первые учения, имитирующие ядерную контратаку

Рёнхап: в КНДР провели первые учения по ядерной контратаке с применением РСЗО

© Фото : KcnaПуск управляемого реактивного снаряда в КНДР
Пуск управляемого реактивного снаряда в КНДР - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : Kcna
Пуск управляемого реактивного снаряда в КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В КНДР провели первые тактические учения, имитирующие ядерную контратаку с использованием "сверхбольших" систем залпового огня, руководил ими лидер КНДР Ким Чен Ын, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейскую газету "Нодон синмун".
"...лидер Ким Чен Ын провел первые тактические учения, имитирующие ядерную контратаку с использованием "сверхбольших" систем залпового огня", - пишет агентство.
 
В миреКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)
 
 
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