https://ria.ru/20240423/rets-1941855831.html

Международную кооперацию в сфере креативных индустрий обсудили в ОАЭ

Международную кооперацию в сфере креативных индустрий обсудили в ОАЭ - РИА Новости, 23.04.2024

Международную кооперацию в сфере креативных индустрий обсудили в ОАЭ

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) совместно с АСИ провел панельную сессию на тему "Креативная экономика - международное сотрудничество как драйвер... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T18:43

2024-04-23T18:43

2024-04-23T18:43

экономика

россия

дубай

оаэ

агентство стратегических инициатив (аси)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) совместно с АСИ провел панельную сессию на тему "Креативная экономика - международное сотрудничество как драйвер развития креативных индустрий, кластеров и городских территорий" 23 апреля на полях международного форума "Мир возможностей" в Дубае, ОАЭ, сообщает РЭЦ."Сессия прошла в преддверии многоотраслевой бизнес-миссии, которую организует РЭЦ. В ходе нее известные архитектурные бюро Москвы и Якутии, представители видеоигровой, анимационной и музыкальной индустрий, а также креативных кластеров презентовали свои проекты и достижения, которые в дальнейшем смогут стать основой взаимовыгодного сотрудничества и совместных инициатив", - сообщает центр."Возможность столкновения креативных умов в одном пространстве - самый большой стимул для рождения новых идей. Проектирование креативных кластеров, которые в корне отличаются по своей логике и структуре от стандартных бизнес-центров, может стать важнейшим драйвером развития креативной экономики. В таких проектах самое важное - создавать возможности и пространства для этих столкновений, для неформальных знакомств и образования коллабораций, также закладывать гибкие решения, которые позволят рожденным идеям пройти наиболее короткий путь до реализации и - еще важнее - до потенциального заказчика креативного продукта", - отметил основатель и генеральный директор архитектурного бюро IND Амир Идиатулин.Участники дискуссии сошлись во мнении, что креативная экономика имеет высокий потенциал роста как в ОАЭ, так и в России, поэтому необходимо задействовать всевозможные инструменты поддержки для комплексного развития и продвижения креативных индустрий."В этом году мы привезли в Дубай порядка 30 российских компаний, среди которых много представителей креативных индустрий и сферы ИТ. Очень надеемся, что в рамках данного визита компаниям удастся продемонстрировать свои уникальные проекты и решения, а также найти потенциальных партнеров", - поделилась руководитель проекта по поддержке экспорта услуг РЭЦ Екатерина Шубина."Центр развития креативной экономики АСИ создает в России периметр для реализации проектов для глобального рынка. Все программы центра - от Клуба продюсеров и Сети креативных пространств до Исследований и разработки Стратегии развития креативной экономики - работают на сотрудничество России и ОАЭ. Это копродукция, создание инвестиционных программ развития, акселераторы, развитие профессионального сообщества. Креативная экономика - это глобальная экономика, ее значение в развитии сотрудничества стран сложно переоценить" - отметила директор центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде.Бизнес-миссия РЭЦ пройдет 24 и 25 апреля в гостинице Shangri-La, Дубай. В рамках миссии российские компании проведут переговоры с потенциальными партнерами, а также посетят местные технологические хабы, креативные кластеры и профильные министерства.

https://ria.ru/20240423/rets-1941784184.html

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дубай

оаэ

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, дубай, оаэ, агентство стратегических инициатив (аси), российский экспортный центр (рэц)