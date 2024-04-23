https://ria.ru/20240423/rets-1941784184.html
РЭЦ: лидеры креативных индустрий соберутся на онлайн-конференции в мае
РЭЦ: лидеры креативных индустрий соберутся на онлайн-конференции в мае - РИА Новости, 23.04.2024
РЭЦ: лидеры креативных индустрий соберутся на онлайн-конференции в мае
Лучшие эксперты и лидеры креативных индустрий со всей России соберутся на одной площадке - на онлайн-конференции об экспорте креативных индустрий Export Online... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:22
2024-04-23T15:22
2024-04-23T15:22
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Лучшие эксперты и лидеры креативных индустрий со всей России соберутся на одной площадке - на онлайн-конференции об экспорте креативных индустрий Export Online Creative 24 мая этого года, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), выступающий организатором."Конференция станет прекрасной возможностью для представителей музыкальной индустрии, фото- и видео-индустрии, геймдева, дизайн-индустрии и мира моды обсудить перспективы экспорта, поделиться успешными стратегиями продвижения и обсудить возможности международного сотрудничества", - говорится в сообщении.Одной из ключевых тем конференции станет обсуждение перспектив креативных индустрий на мировом рынке и возможности выхода на него. Практикующие спикеры поделятся своим опытом по экспорту творческих продуктов на иностранные рынки. Будут рассмотрены все аспекты работы с иностранной аудиторией в рамках текущих реалий и способы преодоления существующих барьеров.Конференция о креативных индустриях и экспорте пройдет в онлайн-формате, что позволит участникам со всего мира принять участие без географических ограничений.Участие в конференции даст уникальную возможность узнать новые тенденции, обменяться опытом и расширить свои горизонты в мире креативных индустрий и международного бизнеса, отметили в РЭЦ.Регистрация на конференцию уже открыта на сайте Российского экспортного центра.
https://ria.ru/20240423/servis-1941734949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Лучшие эксперты и лидеры креативных индустрий со всей России соберутся на одной площадке - на онлайн-конференции об экспорте креативных индустрий Export Online Creative 24 мая этого года, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), выступающий организатором.
"Конференция станет прекрасной возможностью для представителей музыкальной индустрии, фото- и видео-индустрии, геймдева, дизайн-индустрии и мира моды обсудить перспективы экспорта, поделиться успешными стратегиями продвижения и обсудить возможности международного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Одной из ключевых тем конференции станет обсуждение перспектив креативных индустрий на мировом рынке и возможности выхода на него. Практикующие спикеры поделятся своим опытом по экспорту творческих продуктов на иностранные рынки. Будут рассмотрены все аспекты работы с иностранной аудиторией в рамках текущих реалий и способы преодоления существующих барьеров.
Конференция о креативных индустриях и экспорте пройдет в онлайн-формате, что позволит участникам со всего мира принять участие без географических ограничений.
Участие в конференции даст уникальную возможность узнать новые тенденции, обменяться опытом и расширить свои горизонты в мире креативных индустрий и международного бизнеса, отметили в РЭЦ
.
Регистрация на конференцию уже открыта на сайте Российского экспортного центра.