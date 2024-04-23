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Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился - РИА Новости, 23.04.2024
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04:44 23.04.2024 (обновлено: 04:45 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/reka-1941663751.html
Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился
Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился - РИА Новости, 23.04.2024
Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился
Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился до 440 сантиметров, до опасной отметки остается 190 сантиметров, сообщил мэр города Сергей Кузнецов. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T04:44
2024-04-23T04:45
новокузнецк
калтан
аба
наводнения в россии — 2024
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 23 апр – РИА Новости. Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился до 440 сантиметров, до опасной отметки остается 190 сантиметров, сообщил мэр города Сергей Кузнецов. В воскресенье сообщалось, что утром река Томь в Новокузнецке достигла опасной отметки, поднявшись до 630 сантиметров, к вечеру уровень реки снизился до 600 сантиметров, в понедельник утром вода в реке упала до 525 сантиметров. "По состоянию на 08:00 (04.00 мск) 23 апреля река Томь - 440 см (190 см до опасного), река Томь (Абашево) - 469 см (161 см до опасного), река Кондома (Калтан) - 295 см (335 см до опасного), река Аба - 20 см (160 см до опасного). Подтоплений жилых домов нет. Условия жизнедеятельности населения не нарушены", – написал Кузнецов в своем Telegram-канале. Он добавил, что городской штаб продолжает мониторинг ситуации. Во вторник на территорию Кемеровской области пришло похолодание. По данным Кемеровского гидрометцентра, за счет влияния арктической воздушной массы ночная температура стала отрицательной. В Кемерово выпал снег.
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новокузнецк, калтан, аба, наводнения в россии — 2024, кемеровская область, происшествия
Новокузнецк, Калтан, Аба, Наводнения в России — 2024, Кемеровская область, Происшествия
Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился

Кузнецов: уровень воды в реке Томь в Новокузнецке снизился до 440 сантиметров

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВид на реку Томь
Вид на реку Томь - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Вид на реку Томь. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 23 апр – РИА Новости. Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился до 440 сантиметров, до опасной отметки остается 190 сантиметров, сообщил мэр города Сергей Кузнецов.
В воскресенье сообщалось, что утром река Томь в Новокузнецке достигла опасной отметки, поднявшись до 630 сантиметров, к вечеру уровень реки снизился до 600 сантиметров, в понедельник утром вода в реке упала до 525 сантиметров.
"По состоянию на 08:00 (04.00 мск) 23 апреля река Томь - 440 см (190 см до опасного), река Томь (Абашево) - 469 см (161 см до опасного), река Кондома (Калтан) - 295 см (335 см до опасного), река Аба - 20 см (160 см до опасного). Подтоплений жилых домов нет. Условия жизнедеятельности населения не нарушены", – написал Кузнецов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что городской штаб продолжает мониторинг ситуации.
Во вторник на территорию Кемеровской области пришло похолодание. По данным Кемеровского гидрометцентра, за счет влияния арктической воздушной массы ночная температура стала отрицательной. В Кемерово выпал снег.
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НовокузнецкКалтанАбаНаводнения в России — 2024Кемеровская областьПроисшествия
 
 
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