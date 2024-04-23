https://ria.ru/20240423/reka-1941663751.html

Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился

Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился - РИА Новости, 23.04.2024

Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился

Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился до 440 сантиметров, до опасной отметки остается 190 сантиметров, сообщил мэр города Сергей Кузнецов. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T04:44

2024-04-23T04:44

2024-04-23T04:45

новокузнецк

калтан

аба

наводнения в россии — 2024

кемеровская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940076315_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_cd83964ba6c48a69414415207da66260.jpg

КЕМЕРОВО, 23 апр – РИА Новости. Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился до 440 сантиметров, до опасной отметки остается 190 сантиметров, сообщил мэр города Сергей Кузнецов. В воскресенье сообщалось, что утром река Томь в Новокузнецке достигла опасной отметки, поднявшись до 630 сантиметров, к вечеру уровень реки снизился до 600 сантиметров, в понедельник утром вода в реке упала до 525 сантиметров. "По состоянию на 08:00 (04.00 мск) 23 апреля река Томь - 440 см (190 см до опасного), река Томь (Абашево) - 469 см (161 см до опасного), река Кондома (Калтан) - 295 см (335 см до опасного), река Аба - 20 см (160 см до опасного). Подтоплений жилых домов нет. Условия жизнедеятельности населения не нарушены", – написал Кузнецов в своем Telegram-канале. Он добавил, что городской штаб продолжает мониторинг ситуации. Во вторник на территорию Кемеровской области пришло похолодание. По данным Кемеровского гидрометцентра, за счет влияния арктической воздушной массы ночная температура стала отрицательной. В Кемерово выпал снег.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

новокузнецк

калтан

аба

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новокузнецк, калтан, аба, наводнения в россии — 2024, кемеровская область, происшествия