https://ria.ru/20240423/regiona-1941670770.html

Уровень Тобола в тюменском селе Коркино за сутки поднялся на 144 сантиметра

Уровень Тобола в тюменском селе Коркино за сутки поднялся на 144 сантиметра - РИА Новости, 23.04.2024

Уровень Тобола в тюменском селе Коркино за сутки поднялся на 144 сантиметра

Уровень реки Тобол в районе села Коркино в Тюменской области за последние сутки поднялся на 144 сантиметра, сообщается в Telegram-канале информационного центра... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T07:09

2024-04-23T07:09

2024-04-23T09:01

коркино

тобол (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Уровень реки Тобол в районе села Коркино в Тюменской области за последние сутки поднялся на 144 сантиметра, сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства региона. Коркино первым встречает паводок на Тоболе. К 06:00 мск 23 апреля уровень воды здесь составил 714 сантиметров.С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС, пик паводка на реках Тобол и Ишим прогнозируется на 23-25 апреля. Уровень Ишима в одноименном городе 20 апреля обновил исторический максимум, после чего вода начала медленно снижаться. При этом Тобол начал интенсивный подъем в районе Коркино, где проживают порядка 600 человек.По данным МЧС, в Тюменской области эвакуировали более трех тысяч человек, подтоплены около ста жилых и почти 450 дачных домов, свыше 600 приусадебных участков, 13 низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 40 миллиардов рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Курганской области. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.

https://ria.ru/20240422/pavodok-1941606683.html

https://ria.ru/20240411/pavodok-1939308313.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

коркино

тобол (река)

тюменская область

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коркино, тобол (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия