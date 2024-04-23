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Липецкая область увеличит расходы на социальную сферу на семь млрд рублей - РИА Новости, 23.04.2024
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Липецкая область
 
16:19 23.04.2024 (обновлено: 16:22 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/raskhody-1941802734.html
Липецкая область увеличит расходы на социальную сферу на семь млрд рублей
Липецкая область увеличит расходы на социальную сферу на семь млрд рублей - РИА Новости, 23.04.2024
Липецкая область увеличит расходы на социальную сферу на семь млрд рублей
Липецкая область увеличит расходы на ЖКХ, социальную инфраструктуру и здравоохранение почти на 7 миллиардов рублей, в целом в 2024 году расходная часть... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:19
2024-04-23T16:22
липецкая область
игорь артамонов
жкх
здравоохранение
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ЛИПЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Липецкая область увеличит расходы на ЖКХ, социальную инфраструктуру и здравоохранение почти на 7 миллиардов рублей, в целом в 2024 году расходная часть регионального бюджета составит 136 миллиардов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что увеличить расходы на важные статьи бюджета Липецкой области позволили остатки средств в размере 6,6 миллиарда рублей, еще около 200 миллионов рублей поступили из федерального бюджета. Эти деньги позволят правительству региона осуществить в текущем году масштабный ремонт многоэтажных жилых домов, модернизацию инженерных сетей, реконструировать объекты социальной инфраструктуры и поддержать здравоохранение. По словам Артамонова, миллиард рублей предполагается выделить на проведение капремонта общедомовых инженерных сетей, 550 миллиардов будет направлено на капитальный ремонт учреждений образования и социальной сферы. Более 130 миллионов рублей власти направят на благоустройство стадиона в Центре развития детского отдыха "Прометей", а также на ремонт общежития Елецкого колледжа инновационных технологий. Около полумиллиарда рублей потребуется на организацию холодного водоснабжения в микрорайоне поселка "Липецкого тракторного завода" в областном центре. Губернатор также отметил, что важные статьи для финансирования есть и в региональном здравоохранении. Так, почти 800 миллионов рублей будет направлено на бесплатные лекарства для онкологических больных, почти 260 миллионов рублей предполагается потратить на капитальный ремонт больниц и поликлиник, подготовку к отопительному сезону и оснащение новым оборудованием, 40 миллионов рублей – на покупку автомобилей скорой медицинской помощи. На единовременные выплаты медработникам заложено 55 миллионов рублей. С учетом вносимых изменений, доходы областного бюджета в 2024 году составят 104 миллиарда рублей, расходы – 136 миллиардов. Дефицит бюджета Липецкой области составит 32 миллиарда рублей, он полностью обеспечен источниками финансирования в виде переходящих остатков средств с прошлого года. "Главный финансовый документ региона сохраняет социальную направленность. В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в Липецкой области, и это является приоритетом в работе всех уровней власти", - подчеркнул Артамонов.
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игорь артамонов, жкх, здравоохранение
Липецкая область, Игорь Артамонов, ЖКХ, Здравоохранение

Липецкая область увеличит расходы на социальную сферу на семь млрд рублей

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Липецкая область увеличит расходы на ЖКХ, социальную инфраструктуру и здравоохранение почти на 7 миллиардов рублей, в целом в 2024 году расходная часть регионального бюджета составит 136 миллиардов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что увеличить расходы на важные статьи бюджета Липецкой области позволили остатки средств в размере 6,6 миллиарда рублей, еще около 200 миллионов рублей поступили из федерального бюджета. Эти деньги позволят правительству региона осуществить в текущем году масштабный ремонт многоэтажных жилых домов, модернизацию инженерных сетей, реконструировать объекты социальной инфраструктуры и поддержать здравоохранение.
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По словам Артамонова, миллиард рублей предполагается выделить на проведение капремонта общедомовых инженерных сетей, 550 миллиардов будет направлено на капитальный ремонт учреждений образования и социальной сферы. Более 130 миллионов рублей власти направят на благоустройство стадиона в Центре развития детского отдыха "Прометей", а также на ремонт общежития Елецкого колледжа инновационных технологий. Около полумиллиарда рублей потребуется на организацию холодного водоснабжения в микрорайоне поселка "Липецкого тракторного завода" в областном центре.
Губернатор также отметил, что важные статьи для финансирования есть и в региональном здравоохранении. Так, почти 800 миллионов рублей будет направлено на бесплатные лекарства для онкологических больных, почти 260 миллионов рублей предполагается потратить на капитальный ремонт больниц и поликлиник, подготовку к отопительному сезону и оснащение новым оборудованием, 40 миллионов рублей – на покупку автомобилей скорой медицинской помощи. На единовременные выплаты медработникам заложено 55 миллионов рублей.
С учетом вносимых изменений, доходы областного бюджета в 2024 году составят 104 миллиарда рублей, расходы – 136 миллиардов. Дефицит бюджета Липецкой области составит 32 миллиарда рублей, он полностью обеспечен источниками финансирования в виде переходящих остатков средств с прошлого года.
"Главный финансовый документ региона сохраняет социальную направленность. В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в Липецкой области, и это является приоритетом в работе всех уровней власти", - подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЖКХЗдравоохранение
 
 
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