https://ria.ru/20240423/rakety-1941698582.html

Лондон включил в новый пакет военной помощи Киеву ракеты Storm Shadow

Лондон включил в новый пакет военной помощи Киеву ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 23.04.2024

Лондон включил в новый пакет военной помощи Киеву ракеты Storm Shadow

Дополнительное число крылатых ракет Storm Shadow вошли в новый пакет британской военной помощи Украине, говорится в заявлении британского правительства. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:17

2024-04-23T10:17

2024-04-23T10:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Дополнительное число крылатых ракет Storm Shadow вошли в новый пакет британской военной помощи Украине, говорится в заявлении британского правительства. "Министерство обороны также отправит крупнейший единый пакет оборудования из Великобритании… Он включает: …более 1600 ударных и зенитных ракет, а также дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow", – говорится в документе. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак во вторник официально объявит о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов в рамках визита в Польшу. Кроме того, Лондон планирует передать Киеву 60 малых плавсредств, 160 защищенных автомобилей высокой проходимости "Husky", 162 бронемашины, 78 вездеходов и 4 миллиона патронов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240229/ukraina-1930337866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, великобритания, россия, риши сунак, нато, вооруженные силы украины