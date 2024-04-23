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Лондон включил в новый пакет военной помощи Киеву ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 23.04.2024 (обновлено: 10:24 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/rakety-1941698582.html
Лондон включил в новый пакет военной помощи Киеву ракеты Storm Shadow
Лондон включил в новый пакет военной помощи Киеву ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 23.04.2024
Лондон включил в новый пакет военной помощи Киеву ракеты Storm Shadow
Дополнительное число крылатых ракет Storm Shadow вошли в новый пакет британской военной помощи Украине, говорится в заявлении британского правительства. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:17
2024-04-23T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
россия
риши сунак
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Дополнительное число крылатых ракет Storm Shadow вошли в новый пакет британской военной помощи Украине, говорится в заявлении британского правительства. "Министерство обороны также отправит крупнейший единый пакет оборудования из Великобритании… Он включает: …более 1600 ударных и зенитных ракет, а также дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow", – говорится в документе. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак во вторник официально объявит о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов в рамках визита в Польшу. Кроме того, Лондон планирует передать Киеву 60 малых плавсредств, 160 защищенных автомобилей высокой проходимости "Husky", 162 бронемашины, 78 вездеходов и 4 миллиона патронов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240229/ukraina-1930337866.html
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в мире, украина, великобритания, россия, риши сунак, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Россия, Риши Сунак, НАТО, Вооруженные силы Украины
Лондон включил в новый пакет военной помощи Киеву ракеты Storm Shadow

Британия отправит Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Дополнительное число крылатых ракет Storm Shadow вошли в новый пакет британской военной помощи Украине, говорится в заявлении британского правительства.
"Министерство обороны также отправит крупнейший единый пакет оборудования из Великобритании… Он включает: …более 1600 ударных и зенитных ракет, а также дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow", – говорится в документе.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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29 февраля, 19:16
Ожидается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак во вторник официально объявит о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов в рамках визита в Польшу. Кроме того, Лондон планирует передать Киеву 60 малых плавсредств, 160 защищенных автомобилей высокой проходимости "Husky", 162 бронемашины, 78 вездеходов и 4 миллиона патронов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Устройство крылатой ракеты Storm Shadow
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Эксперты демонтируют агрегаты и узлы Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

Российский специалист разбирает упавшую англо-французскую ракету Storm Shadow

Эксперты демонтируют агрегаты и узлы Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На снимке: фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow.

Фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow

На снимке: фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow.

© РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Данные о боевом взрывателе ракеты, полученные при разборе, передадут специалистам. После исследований будет усовершенствована работа российской ПВО.

Российский специалист впервые показывает боевой взрыватель англо-французской ракеты Storm Shadow

Данные о боевом взрывателе ракеты, полученные при разборе, передадут специалистам. После исследований будет усовершенствована работа российской ПВО.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Прорабатываем технологии обезвреживания подобной нечисти", — признался эксперт по демонтажу.

Фрагменты упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow

"Прорабатываем технологии обезвреживания подобной нечисти", — признался эксперт по демонтажу.

© РИА Новости
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4 из 10
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На фото: головной обтекатель, который обычно сбрасывается при заходе на цель, и боевой взрыватель.

Российский специалист впервые показывает головной обтекатель и боевой взрыватель англо-французской ракеты Storm Shadow

На фото: головной обтекатель, который обычно сбрасывается при заходе на цель, и боевой взрыватель.

© РИА Новости
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5 из 10
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Эксперт признался, что очень детально подходит к изучению принципов работы орудий противника.

Российский специалист разбирает упавшую англо-французскую ракету Storm Shadow

Эксперт признался, что очень детально подходит к изучению принципов работы орудий противника.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Фрагменты снарядов выглядят полуразрушенными, однако специалисты способны даже из подобного металлолома извлечь научную пользу.

Фрагменты упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow

Фрагменты снарядов выглядят полуразрушенными, однако специалисты способны даже из подобного металлолома извлечь научную пользу.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются", — пояснил эксперт.

Знания о строении оружия ВСУ помогают в результате спасти жизни российских бойцов.

Российский специалист разбирает упавшую англо-французскую ракету Storm Shadow

"Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются", — пояснил эксперт.

Знания о строении оружия ВСУ помогают в результате спасти жизни российских бойцов.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Уровень противовоздушной обороны России повышается в том числе благодаря тому, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы и нюансы внутреннего устройства вражеской техники.

Российские специалисты впервые показали устройство ракеты Storm Shadow

Уровень противовоздушной обороны России повышается в том числе благодаря тому, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы и нюансы внутреннего устройства вражеской техники.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: образцы иностранных боеприпасов, которые используют ВСУ при атаках на российских военных и мирных жителей.

Образцы иностранных боеприпасов. Полученные при разборе снарядов данные передают разным ведомствам, в том числе для совершенствования работы ПВО

На фото: образцы иностранных боеприпасов, которые используют ВСУ при атаках на российских военных и мирных жителей.

© РИА Новости
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10 из 10

Эксперты демонтируют агрегаты и узлы Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

На снимке: фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Данные о боевом взрывателе ракеты, полученные при разборе, передадут специалистам. После исследований будет усовершенствована работа российской ПВО.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

"Прорабатываем технологии обезвреживания подобной нечисти", — признался эксперт по демонтажу.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На фото: головной обтекатель, который обычно сбрасывается при заходе на цель, и боевой взрыватель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Эксперт признался, что очень детально подходит к изучению принципов работы орудий противника.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Фрагменты снарядов выглядят полуразрушенными, однако специалисты способны даже из подобного металлолома извлечь научную пользу.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

"Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются", — пояснил эксперт.

Знания о строении оружия ВСУ помогают в результате спасти жизни российских бойцов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Уровень противовоздушной обороны России повышается в том числе благодаря тому, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы и нюансы внутреннего устройства вражеской техники.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото: образцы иностранных боеприпасов, которые используют ВСУ при атаках на российских военных и мирных жителей.

© РИА Новости
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10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияРоссияРиши СунакНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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