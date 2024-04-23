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В Раду внесли законопроект о переименовании более 300 населенных пунктов - РИА Новости, 23.04.2024
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02:16 23.04.2024 (обновлено: 02:49 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/rada-1941658908.html
В Раду внесли законопроект о переименовании более 300 населенных пунктов
В Раду внесли законопроект о переименовании более 300 населенных пунктов - РИА Новости, 23.04.2024
В Раду внесли законопроект о переименовании более 300 населенных пунктов
Законопроект о переименовании более 340 населенных пунктов на Украине внесен в украинский парламент, говорится в пояснительной записке к законопроекту,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T02:16
2024-04-23T02:49
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Законопроект о переименовании более 340 населенных пунктов на Украине внесен в украинский парламент, говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте Верховной рады. "Предлагается переименовать семь районов, 15 городов, 54 поселка, 267 сел", - говорится в пояснительной записке. В частности, предлагается переименовать село Победа в Житомирской области в село Дидушанка, Село Пушкино в Закарпатской области – в Межлесное, село Первого мая в Киевской области – в Роська. В Одесской области предлагают переименовать село Надеждовка в Шампань, город Южное – в Порт-Анненталь, село Роща – в Новый Париж. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, украина, житомирская область, верховная рада украины, киевская область, закарпатская область, одесская область
В мире, Украина, Житомирская область, Верховная Рада Украины, Киевская область, Закарпатская область, Одесская область
В Раду внесли законопроект о переименовании более 300 населенных пунктов

В Раду внесли законопроект о переименовании 15 городов, 54 поселков и 267 сел

© Офис Президента УкраиныВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
© Офис Президента Украины
Верховная Рада Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Законопроект о переименовании более 340 населенных пунктов на Украине внесен в украинский парламент, говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте Верховной рады.
"Предлагается переименовать семь районов, 15 городов, 54 поселка, 267 сел", - говорится в пояснительной записке.
В частности, предлагается переименовать село Победа в Житомирской области в село Дидушанка, Село Пушкино в Закарпатской области – в Межлесное, село Первого мая в Киевской области – в Роська. В Одесской области предлагают переименовать село Надеждовка в Шампань, город Южное – в Порт-Анненталь, село Роща – в Новый Париж.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Одесса - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
В Одессе предложили переименовать Екатерининскую площадь в Европейскую
4 апреля, 19:03
 
В миреУкраинаЖитомирская областьВерховная Рада УкраиныКиевская областьЗакарпатская областьОдесская область
 
 
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