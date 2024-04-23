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В Греции заявили, что не будут отправлять системы ПВО на Украину - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:06 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/pvo-1941799206.html
В Греции заявили, что не будут отправлять системы ПВО на Украину
В Греции заявили, что не будут отправлять системы ПВО на Украину - РИА Новости, 23.04.2024
В Греции заявили, что не будут отправлять системы ПВО на Украину
Греция четко заявила, что не будет отправлять системы ПВО на Украину, чтобы не поставить под угрозу возможности собственной противовоздушной обороны, заявил... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:06
2024-04-23T16:06
украина
греция
сша
евросоюз
специальная военная операция на украине
в мире
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АФИНЫ, 23 апр - РИА Новости. Греция четко заявила, что не будет отправлять системы ПВО на Украину, чтобы не поставить под угрозу возможности собственной противовоздушной обороны, заявил официальный представитель правительства Павлос Маринакис в эфире радиостанции REAL FM, комментируя утверждения оппозиции о "тайной дипломатии". Газета Financial Times написала в понедельник, что союзники по ЕС и НАТО оказывают сильное давление на Грецию и Испанию, чтобы они предоставили Украине системы ПВО Patriot и С-300, поскольку их потребности "не столь велики, как у Украины". Согласно газете, давление оказывалось и на недавнем саммите ЕС. Маринакис на брифинге в понедельник опроверг эту публикацию, но крупнейшие оппозиции партии сочли опровержение "половинчатым" и обвинили власти в "тайной дипломатии". Оппозиция потребовала немедленно ответить, является ли правдой сообщение Financial Times о том, что на Грецию оказывалось давление, и предоставить полную информацию обо всех обязательствах, взятых на себя Афинами. "Я ясно ответил, что мы не будем предпринимать никаких шагов, которые поставят под угрозу сдерживающий потенциал страны, противовоздушную оборону страны. Это было четкое опровержение с моей стороны. И поскольку меня уже в который раз просили ответить на публикации, на слухи, на информацию о помощи Украине такого уровня, я думаю, что не было места для неправильного толкования. Тем не менее, спасибо, что дали мне возможность повторить это в эфире вашего радио", - сказал Маринакис в интервью REAL FM. Журналисты попросили также прокомментировать публикации, из которых следует, что Афины согласны поставить Украине ПВО, если США возьмут на себя обязательство заменить имеющиеся в распоряжении Греции Patriot и С-300 новыми ракетами. "У меня нет такой информации. Когда я отвечаю на такие вопросы, я придерживаюсь того, что сообщают мне соответствующие министерства. Я могу повторить, что ни в коем случае не будут предприняты действия, которые поставят под угрозу сдерживающий потенциал страны, ее противовоздушную оборону, и в настоящее время у греческой стороны нет такого намерения", - сказал Маринакис. На вопрос, отправит ли Греция Украине системы ПВО в том случае, если получит ракеты от США и тем самым избежит ухудшения оборонных возможностей, пресс-секретарь правительства ответил отрицательно. "Нет-нет-нет. Я не хочу, чтобы что-то оставалось непроясненным. Ответ ясен. В настоящее время я просто не могу подтвердить сообщение, с которым я не знаком, и мне неизвестны какие-либо подробности того, о чем в нем говорится. Мне об этом не известно ничего, что я мог бы хотя бы минимально подтвердить", - сказал Маринакис. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект
https://ria.ru/20240201/gretsiya-1924892330.html
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929672928.html
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украина, греция, сша, евросоюз, в мире
Украина, Греция, США, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, В мире
В Греции заявили, что не будут отправлять системы ПВО на Украину

Маринакис: Греция не будет отправлять системы ПВО на Украину

© Flickr / Klearchos KapoutsisГреческий флаг
Греческий флаг - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Flickr / Klearchos Kapoutsis
Греческий флаг. Архивное фото
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АФИНЫ, 23 апр - РИА Новости. Греция четко заявила, что не будет отправлять системы ПВО на Украину, чтобы не поставить под угрозу возможности собственной противовоздушной обороны, заявил официальный представитель правительства Павлос Маринакис в эфире радиостанции REAL FM, комментируя утверждения оппозиции о "тайной дипломатии".
Газета Financial Times написала в понедельник, что союзники по ЕС и НАТО оказывают сильное давление на Грецию и Испанию, чтобы они предоставили Украине системы ПВО Patriot и С-300, поскольку их потребности "не столь велики, как у Украины". Согласно газете, давление оказывалось и на недавнем саммите ЕС. Маринакис на брифинге в понедельник опроверг эту публикацию, но крупнейшие оппозиции партии сочли опровержение "половинчатым" и обвинили власти в "тайной дипломатии". Оппозиция потребовала немедленно ответить, является ли правдой сообщение Financial Times о том, что на Грецию оказывалось давление, и предоставить полную информацию обо всех обязательствах, взятых на себя Афинами.
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"Я ясно ответил, что мы не будем предпринимать никаких шагов, которые поставят под угрозу сдерживающий потенциал страны, противовоздушную оборону страны. Это было четкое опровержение с моей стороны. И поскольку меня уже в который раз просили ответить на публикации, на слухи, на информацию о помощи Украине такого уровня, я думаю, что не было места для неправильного толкования. Тем не менее, спасибо, что дали мне возможность повторить это в эфире вашего радио", - сказал Маринакис в интервью REAL FM.
Журналисты попросили также прокомментировать публикации, из которых следует, что Афины согласны поставить Украине ПВО, если США возьмут на себя обязательство заменить имеющиеся в распоряжении Греции Patriot и С-300 новыми ракетами.
"У меня нет такой информации. Когда я отвечаю на такие вопросы, я придерживаюсь того, что сообщают мне соответствующие министерства. Я могу повторить, что ни в коем случае не будут предприняты действия, которые поставят под угрозу сдерживающий потенциал страны, ее противовоздушную оборону, и в настоящее время у греческой стороны нет такого намерения", - сказал Маринакис.
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На вопрос, отправит ли Греция Украине системы ПВО в том случае, если получит ракеты от США и тем самым избежит ухудшения оборонных возможностей, пресс-секретарь правительства ответил отрицательно.
«
"Нет-нет-нет. Я не хочу, чтобы что-то оставалось непроясненным. Ответ ясен. В настоящее время я просто не могу подтвердить сообщение, с которым я не знаком, и мне неизвестны какие-либо подробности того, о чем в нем говорится. Мне об этом не известно ничего, что я мог бы хотя бы минимально подтвердить", - сказал Маринакис.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект
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