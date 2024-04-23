В Греции заявили, что не будут отправлять системы ПВО на Украину
Маринакис: Греция не будет отправлять системы ПВО на Украину
© Flickr / Klearchos KapoutsisГреческий флаг
© Flickr / Klearchos Kapoutsis
Греческий флаг. Архивное фото
АФИНЫ, 23 апр - РИА Новости. Греция четко заявила, что не будет отправлять системы ПВО на Украину, чтобы не поставить под угрозу возможности собственной противовоздушной обороны, заявил официальный представитель правительства Павлос Маринакис в эфире радиостанции REAL FM, комментируя утверждения оппозиции о "тайной дипломатии".
Газета Financial Times написала в понедельник, что союзники по ЕС и НАТО оказывают сильное давление на Грецию и Испанию, чтобы они предоставили Украине системы ПВО Patriot и С-300, поскольку их потребности "не столь велики, как у Украины". Согласно газете, давление оказывалось и на недавнем саммите ЕС. Маринакис на брифинге в понедельник опроверг эту публикацию, но крупнейшие оппозиции партии сочли опровержение "половинчатым" и обвинили власти в "тайной дипломатии". Оппозиция потребовала немедленно ответить, является ли правдой сообщение Financial Times о том, что на Грецию оказывалось давление, и предоставить полную информацию обо всех обязательствах, взятых на себя Афинами.
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"Я ясно ответил, что мы не будем предпринимать никаких шагов, которые поставят под угрозу сдерживающий потенциал страны, противовоздушную оборону страны. Это было четкое опровержение с моей стороны. И поскольку меня уже в который раз просили ответить на публикации, на слухи, на информацию о помощи Украине такого уровня, я думаю, что не было места для неправильного толкования. Тем не менее, спасибо, что дали мне возможность повторить это в эфире вашего радио", - сказал Маринакис в интервью REAL FM.
Журналисты попросили также прокомментировать публикации, из которых следует, что Афины согласны поставить Украине ПВО, если США возьмут на себя обязательство заменить имеющиеся в распоряжении Греции Patriot и С-300 новыми ракетами.
"У меня нет такой информации. Когда я отвечаю на такие вопросы, я придерживаюсь того, что сообщают мне соответствующие министерства. Я могу повторить, что ни в коем случае не будут предприняты действия, которые поставят под угрозу сдерживающий потенциал страны, ее противовоздушную оборону, и в настоящее время у греческой стороны нет такого намерения", - сказал Маринакис.
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На вопрос, отправит ли Греция Украине системы ПВО в том случае, если получит ракеты от США и тем самым избежит ухудшения оборонных возможностей, пресс-секретарь правительства ответил отрицательно.
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"Нет-нет-нет. Я не хочу, чтобы что-то оставалось непроясненным. Ответ ясен. В настоящее время я просто не могу подтвердить сообщение, с которым я не знаком, и мне неизвестны какие-либо подробности того, о чем в нем говорится. Мне об этом не известно ничего, что я мог бы хотя бы минимально подтвердить", - сказал Маринакис.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект