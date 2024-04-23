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Решение по запуску третьего этапа развития БАМа уже принято, заявил Путин
Решение по запуску третьего этапа развития БАМа уже принято, заявил Путин - РИА Новости, 23.04.2024
Решение по запуску третьего этапа развития БАМа уже принято, заявил Путин
Решение по запуску в этом году третьего этапа развития БАМа и Транссиба принято, необходимые документы приняты правительством, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T20:39
2024-04-23T20:39
2024-04-23T21:25
экономика
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Решение по запуску в этом году третьего этапа развития БАМа и Транссиба принято, необходимые документы приняты правительством, заявил президент РФ Владимир Путин. "В этом году мы запускаем очередной, уже третий по счету, этап развития БАМа и Транссиба, повышаем пропускную способность Восточного полигона железных дорог. Такое стратегическое решение принято. Необходимые нормативные документы правительством выпущены", - сказал Путин на торжественном вечере, посвященном 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. "Российские железные дороги" в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона , куда входят БАМ и Транссиб, стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн (в 2023 году - 173 миллиона тонн). РЖД ведут предпроектные работы и по третьему этапу. Его стоимость с учетом увеличения провозной способности до 270 миллионов тонн предварительно оценивается в 3,7 триллиона рублей.
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экономика, россия, владимир путин, ржд
Экономика, Россия, Владимир Путин, РЖД
Решение по запуску третьего этапа развития БАМа уже принято, заявил Путин
Путин: решение по запуску третьего этапа развития БАМа и Транссиба принято