https://ria.ru/20240423/putin-1941880435.html

Решение по запуску третьего этапа развития БАМа уже принято, заявил Путин

Решение по запуску третьего этапа развития БАМа уже принято, заявил Путин - РИА Новости, 23.04.2024

Решение по запуску третьего этапа развития БАМа уже принято, заявил Путин

Решение по запуску в этом году третьего этапа развития БАМа и Транссиба принято, необходимые документы приняты правительством, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T20:39

2024-04-23T20:39

2024-04-23T21:25

экономика

россия

владимир путин

ржд

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Решение по запуску в этом году третьего этапа развития БАМа и Транссиба принято, необходимые документы приняты правительством, заявил президент РФ Владимир Путин. "В этом году мы запускаем очередной, уже третий по счету, этап развития БАМа и Транссиба, повышаем пропускную способность Восточного полигона железных дорог. Такое стратегическое решение принято. Необходимые нормативные документы правительством выпущены", - сказал Путин на торжественном вечере, посвященном 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. "Российские железные дороги" в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона , куда входят БАМ и Транссиб, стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн (в 2023 году - 173 миллиона тонн). РЖД ведут предпроектные работы и по третьему этапу. Его стоимость с учетом увеличения провозной способности до 270 миллионов тонн предварительно оценивается в 3,7 триллиона рублей.

https://ria.ru/20240422/putin-1941620994.html

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экономика, россия, владимир путин, ржд