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Путин назвал строительство БАМа общенародным всесоюзным проектом - РИА Новости, 23.04.2024
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19:04 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/putin-1941863304.html
Путин назвал строительство БАМа общенародным всесоюзным проектом
Путин назвал строительство БАМа общенародным всесоюзным проектом - РИА Новости, 23.04.2024
Путин назвал строительство БАМа общенародным всесоюзным проектом
Строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ) стало общенародным всесоюзным проектом, в котором было задействовано около 2 миллионов человек, заявил президент РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T19:04
2024-04-23T19:04
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ) стало общенародным всесоюзным проектом, в котором было задействовано около 2 миллионов человек, заявил президент России Владимир Путин. "БАМ стал действительно общенародным, всесоюзным проектом. Над его объектами взяли шефство коллективы сотен предприятий, научно-исследовательских институтов, проектных организаций из всех республик Советского Союза", - сказал Путин на торжественном мероприятии, посвященном 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. По его словам, "в проекте были задействованы около 2 миллионов человек и для многих из них строительство БАМа, а затем и работа на магистрали стали делом всей жизни, воплощением их мечты, труда, мужества, призванием многих поколений семей и, безусловно, настоящим подвигом".
https://ria.ru/20240422/putin-1941619276.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал строительство БАМа общенародным всесоюзным проектом

Путин: строительство БАМа стало общенародным всесоюзным проектом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ) стало общенародным всесоюзным проектом, в котором было задействовано около 2 миллионов человек, заявил президент России Владимир Путин.
"БАМ стал действительно общенародным, всесоюзным проектом. Над его объектами взяли шефство коллективы сотен предприятий, научно-исследовательских институтов, проектных организаций из всех республик Советского Союза", - сказал Путин на торжественном мероприятии, посвященном 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали.
По его словам, "в проекте были задействованы около 2 миллионов человек и для многих из них строительство БАМа, а затем и работа на магистрали стали делом всей жизни, воплощением их мечты, труда, мужества, призванием многих поколений семей и, безусловно, настоящим подвигом".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
БАМ стал символом мечты целого поколения советских людей, заявил Путин
22 апреля, 20:02
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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