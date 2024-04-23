https://ria.ru/20240423/putin-1941862218.html

БАМ стал транспортным коридором глобального значения, заявил Путин

БАМ стал транспортным коридором глобального значения, заявил Путин - РИА Новости, 23.04.2024

БАМ стал транспортным коридором глобального значения, заявил Путин

Байкало-Амурская магистраль в свое время помогла России открыть новые рынки, стала транспортным коридором глобального значения, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T19:01

2024-04-23T19:01

2024-04-23T19:01

экономика

россия

евразия

восточная сибирь

владимир путин

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Байкало-Амурская магистраль в свое время помогла России открыть новые рынки, стала транспортным коридором глобального значения, сообщил президент РФ Владимир Путин. "На рубеже столетий БАМ помог открыть для российской экономики рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транзитный маршрут для всей Евразии. В единой связке с Транссибом стал по-настоящему стратегическим транспортным коридором не только национального, но и глобального значения", - сказал он на торжественном мероприятии по случаю 50-летия с начала создания БАМа. Путин отметил, что БАМ сыграл огромную роль в освоении Восточной Сибири и Дальнего Востока, российского севера. "Позволил ввести в оборот богатейшие месторождения угля, железной руды, олова, золота, меди, молибдена, нефти и газа. Задействовать эту мощную сырьевую базу для работы комбинатов, заводов, фабрик, для долгосрочного развития отечественной промышленности", - сказал он.

https://ria.ru/20240422/putin-1941635577.html

https://ria.ru/20240422/putin-1941620994.html

россия

евразия

восточная сибирь

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экономика, россия, евразия, восточная сибирь, владимир путин