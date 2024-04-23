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БАМ стал транспортным коридором глобального значения, заявил Путин - РИА Новости, 23.04.2024
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19:01 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/putin-1941862218.html
БАМ стал транспортным коридором глобального значения, заявил Путин
БАМ стал транспортным коридором глобального значения, заявил Путин - РИА Новости, 23.04.2024
БАМ стал транспортным коридором глобального значения, заявил Путин
Байкало-Амурская магистраль в свое время помогла России открыть новые рынки, стала транспортным коридором глобального значения, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T19:01
2024-04-23T19:01
экономика
россия
евразия
восточная сибирь
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Байкало-Амурская магистраль в свое время помогла России открыть новые рынки, стала транспортным коридором глобального значения, сообщил президент РФ Владимир Путин. "На рубеже столетий БАМ помог открыть для российской экономики рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транзитный маршрут для всей Евразии. В единой связке с Транссибом стал по-настоящему стратегическим транспортным коридором не только национального, но и глобального значения", - сказал он на торжественном мероприятии по случаю 50-летия с начала создания БАМа. Путин отметил, что БАМ сыграл огромную роль в освоении Восточной Сибири и Дальнего Востока, российского севера. "Позволил ввести в оборот богатейшие месторождения угля, железной руды, олова, золота, меди, молибдена, нефти и газа. Задействовать эту мощную сырьевую базу для работы комбинатов, заводов, фабрик, для долгосрочного развития отечественной промышленности", - сказал он.
https://ria.ru/20240422/putin-1941635577.html
https://ria.ru/20240422/putin-1941620994.html
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экономика, россия, евразия, восточная сибирь, владимир путин
Экономика, Россия, Евразия, Восточная Сибирь, Владимир Путин
БАМ стал транспортным коридором глобального значения, заявил Путин

Путин: Байкало-Амурская магистраль помогла России открыть новые рынки

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Байкало-Амурская магистраль в свое время помогла России открыть новые рынки, стала транспортным коридором глобального значения, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"На рубеже столетий БАМ помог открыть для российской экономики рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транзитный маршрут для всей Евразии. В единой связке с Транссибом стал по-настоящему стратегическим транспортным коридором не только национального, но и глобального значения", - сказал он на торжественном мероприятии по случаю 50-летия с начала создания БАМа.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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22 апреля, 21:18
Путин отметил, что БАМ сыграл огромную роль в освоении Восточной Сибири и Дальнего Востока, российского севера.
"Позволил ввести в оборот богатейшие месторождения угля, железной руды, олова, золота, меди, молибдена, нефти и газа. Задействовать эту мощную сырьевую базу для работы комбинатов, заводов, фабрик, для долгосрочного развития отечественной промышленности", - сказал он.
Электропоезд на железнодорожном мосту через реку Обь в Новосибирске, который является частью Транссибирской железнодорожной магистрали - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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ЭкономикаРоссияЕвразияВосточная СибирьВладимир Путин
 
 
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