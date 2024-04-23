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Развитие БАМа увеличит экспортные возможности России, заявил Путин - РИА Новости, 23.04.2024
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19:00 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/putin-1941861356.html
Развитие БАМа увеличит экспортные возможности России, заявил Путин
Развитие БАМа увеличит экспортные возможности России, заявил Путин - РИА Новости, 23.04.2024
Развитие БАМа увеличит экспортные возможности России, заявил Путин
Дальнейшее развитие Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будет способствовать увеличению экспортных и транзитных возможностей России, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T19:00
2024-04-23T19:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Дальнейшее развитие Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будет способствовать увеличению экспортных и транзитных возможностей России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Дальнейшее развитие БАМа послужит увеличению экспортных и транзитных возможностей России как важнейшего звена Евразийской транспортной системы", - сказал Путин перед концертом, посвященном 50-летию начала строительства БАМа.
https://ria.ru/20240422/putin-1941635577.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Развитие БАМа увеличит экспортные возможности России, заявил Путин

Путин: развитие БАМа увеличит экспортные и транзитные возможности РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Дальнейшее развитие Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будет способствовать увеличению экспортных и транзитных возможностей России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дальнейшее развитие БАМа послужит увеличению экспортных и транзитных возможностей России как важнейшего звена Евразийской транспортной системы", - сказал Путин перед концертом, посвященном 50-летию начала строительства БАМа.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Путин рассказал, что хотел бы стать студентом и поехать строить БАМ
22 апреля, 21:18
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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