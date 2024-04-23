https://ria.ru/20240423/putin-1941861356.html

Развитие БАМа увеличит экспортные возможности России, заявил Путин

Развитие БАМа увеличит экспортные возможности России, заявил Путин - РИА Новости, 23.04.2024

Развитие БАМа увеличит экспортные возможности России, заявил Путин

Дальнейшее развитие Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будет способствовать увеличению экспортных и транзитных возможностей России, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T19:00

2024-04-23T19:00

2024-04-23T19:00

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Дальнейшее развитие Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будет способствовать увеличению экспортных и транзитных возможностей России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Дальнейшее развитие БАМа послужит увеличению экспортных и транзитных возможностей России как важнейшего звена Евразийской транспортной системы", - сказал Путин перед концертом, посвященном 50-летию начала строительства БАМа.

https://ria.ru/20240422/putin-1941635577.html

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экономика, россия, владимир путин