https://ria.ru/20240423/putin-1941861356.html
Развитие БАМа увеличит экспортные возможности России, заявил Путин
Развитие БАМа увеличит экспортные возможности России, заявил Путин - РИА Новости, 23.04.2024
Развитие БАМа увеличит экспортные возможности России, заявил Путин
Дальнейшее развитие Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будет способствовать увеличению экспортных и транзитных возможностей России, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T19:00
2024-04-23T19:00
2024-04-23T19:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Дальнейшее развитие Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будет способствовать увеличению экспортных и транзитных возможностей России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Дальнейшее развитие БАМа послужит увеличению экспортных и транзитных возможностей России как важнейшего звена Евразийской транспортной системы", - сказал Путин перед концертом, посвященном 50-летию начала строительства БАМа.
https://ria.ru/20240422/putin-1941635577.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Развитие БАМа увеличит экспортные возможности России, заявил Путин
Путин: развитие БАМа увеличит экспортные и транзитные возможности РФ