https://ria.ru/20240423/putin-1941856292.html

Путин уверен, что все планы по развитию БАМа реализуют

Путин уверен, что все планы по развитию БАМа реализуют - РИА Новости, 23.04.2024

Путин уверен, что все планы по развитию БАМа реализуют

Президент России Владимир Путин заявил о своей уверенности в том, что все планы по развитию Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будут реализованы. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T18:45

2024-04-23T18:45

2024-04-23T18:51

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о своей уверенности в том, что все планы по развитию Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будут реализованы."Уверен, мы обязательно реализуем все намеченные планы. Сделаем это на благо России и нашего народа", - сказал Путин перед концертом, посвященном 50-летию начала строительства БАМа.

https://ria.ru/20240422/putin-1941642361.html

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владимир путин, экономика, россия