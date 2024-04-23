https://ria.ru/20240423/putin-1941856292.html
Путин уверен, что все планы по развитию БАМа реализуют
Путин уверен, что все планы по развитию БАМа реализуют - РИА Новости, 23.04.2024
Путин уверен, что все планы по развитию БАМа реализуют
Президент России Владимир Путин заявил о своей уверенности в том, что все планы по развитию Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будут реализованы. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:45
2024-04-23T18:45
2024-04-23T18:51
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о своей уверенности в том, что все планы по развитию Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будут реализованы."Уверен, мы обязательно реализуем все намеченные планы. Сделаем это на благо России и нашего народа", - сказал Путин перед концертом, посвященном 50-летию начала строительства БАМа.
https://ria.ru/20240422/putin-1941642361.html
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин уверен, что все планы по развитию БАМа реализуют
Владимир Путин уверен, что все планы по развитию БАМа реализуют